La Francia supera l' ostacolo Belgio | è la prima finalista

La Francia supera il Belgio con Umtiti e torna in finale dopo dodici anni di attesa In tribuna Macron e Jagger : I transalpini alla terza finale della loro storia. Grandissima prova di Mbappé che mostra tocchi da fuoriclasse.

Lewis Hamilton - GP Francia 2018 : “Sarà difficile superare la Ferrari ma saremo più forti nella seconda parte di stagione” : “Abbiamo avuto molti alti e bassi nelle prime sette gare. Una volta siamo andati bene, altre volte non tanto. Questo deve finire: ho bisogno di fare belle gare ogni fine settimana per capire l’auto“. Lewis Hamilton è stato chiaro alla vigilia del GP di Francia: la Mercedes deve darsi una scossa se vuole mantenere lo status di vettura da battere in F1. Il campione del Mondo in carica, però, non perde la fiducia e promette: ...