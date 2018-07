La Francia supera il Belgio  con Umtiti e torna in finale dopo dodici anni di attesa  In

La Francia supera l'ostacolo Belgio : è la prima finalista : La Francia supera l'ostacolo Belgio e si qualifica per la finalissima dei Mondiali di Russia. I Blues hanno superato i belgi con il minimo scarto, 1 a 0. Risultato maturato nella ripresa con un gol di testa del difensore Umtiti al 51'. La squadra transalpina si giocherà il titolo domenica prossima in finale contro la vincente della seconda semifinale fra Inghilterra e Croazia, in programma domani.

Lewis Hamilton - GP Francia 2018 : “Sarà difficile superare la Ferrari ma saremo più forti nella seconda parte di stagione” : “Abbiamo avuto molti alti e bassi nelle prime sette gare. Una volta siamo andati bene, altre volte non tanto. Questo deve finire: ho bisogno di fare belle gare ogni fine settimana per capire l’auto“. Lewis Hamilton è stato chiaro alla vigilia del GP di Francia: la Mercedes deve darsi una scossa se vuole mantenere lo status di vettura da battere in F1. Il campione del Mondo in carica, però, non perde la fiducia e promette: ...

La Francia supera il Perù con un gol di Mbppe e si qualifica agli ottavi : La Francia batte il Perù 1-0 grazie al gol nel 1° tempo di Mbppè. Francesi aggressivi e propositivi nella prima frazione ma rinunciatari nella ripresa. Non corrono grossi rischi ma...

Mondiali : Francia supera Australia 2-1 : 13.53 A Kazan, esordio non esaltante della Francia che supera 2-1 una tenace Australia e si porta in vetta al girone C Primo tempo deludente.La squadra di Deschamps fatica a rendersi pericolosa.A sfiorare il vantaggio sono i 'Canguri', ma Lloris è bravo a sventare un autogol di Tolisso. Al 58' fallo di Risdon su Griezmann:intervento della Var che assegna il rigore,trasformato dallo stesso attaccante dell'Atletico Madrid.Dopo 4' ingenuo fallo ...

Come superare le tensioni Francia-Italia : Roma. Pace è fatta, la posizione dell’Italia è “legittima e noi la rispettiamo”, anche se la Francia “su alcuni punti non la condivide”. Christophe Castaner è appena arrivato a Roma, dopo giorni di “tensioni” – dice con un sorriso, bisogna misurare bene le parole – tra il governo italiano e gli altr

