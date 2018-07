La foto di Julia Louis-Dreyfus in vacanza alle Hawaii | ad agosto sarà sul set di Veep 7?

optimaitalia

(Di martedì 10 luglio 2018) La star diè pronta a tornare. La primadiin costume dopo le cure fa il giro dei social e rimbalza sui siti web dopo tutto quello che è successo in quest'ultimo anno. L'attrice 57enne sta riprendendo in mano la sua vita dopo una dura battaglia e proprio in queste ore ha postatoe video della suasi diverte al sole, in versione esploratrice e anche brina a pochi mesi di distanza dall'intervento chirurgico al seno e tutte le terapie a cui è andata incontro in queste settimane. La star diè apparsa sorridente e senza trucco anche al fianco del marito Brad Hall mentre esplorava l'isola di Lanai, nelle: "Nascosta tra i cespugli fuori dal Blue Ginger Cafe. #lanai" scrive l'attrice accompagnando lapostata su Instagram in queste ore.Con tanto di costume da bagno bianco e cappellino da ...