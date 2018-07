La filiera della carta stampata nell’era digitale | il punto con una storica impresa della

laragnatelanews

(Di martedì 10 luglio 2018) Svolgono un mestiere storico. Per decenni, prima dell’avvento dell’era del web, hanno rappresentato un anello fondamentale nella catena che ha reso possibile la libera circolazione di notizie ed idee, in Italia e nel resto del mondo. Di chi si tratta? Degli operatori che, ancora oggi, ogni notte distribuiscono i giornali freschi di stampa presso edicole, enti pubblici, scuole, università, nonché grandi e piccole aziende, contribuendo in modo silenzioso a far sì che, puntualmente, ogni mattina i quotidiani del giorno siano pronti per la lettura. Il numero dei lettoripotrà essere in calo rispetto ad un tempo, ma le grandi realtà che si occupanodiffusione di quotidiani e riviste in Italia continuano a lavorare a pieno regime, gestendo ogni giorno la consegna e la resa di centinaia di migliaia di copie, rispettando tempistiche spesso ...