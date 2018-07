La famiglia : “Gli Usa bloccano la verità sulla morte di Giovanni Lo Porto” : La famiglia: “Gli Usa bloccano la verità sulla morte di Giovanni Lo Porto” Il cooperante era stato rapito da Al Qaeda nel 2012 e fu ucciso nel 2015 durante un’operazione americana. Obama se ne scusò, ma il Dipartimento di Giustizia Usa fa muro all’inchiesta italiana Continua a leggere L'articolo La famiglia: “Gli Usa bloccano la verità sulla morte di Giovanni Lo Porto” proviene da NewsGo.

Napoli - ecco lo staff di Ancelotti : famiglia e allenamenti meno lunghi : Inviato a Dimaro-Folgarida Un Ancelotti c'è anche nello staff tecnico: è Davide, il figlio di Carlo, che sarà il secondo allenatore e coordinerà i collaboratori che comporranno il gruppo di lavoro che ...

“Erano partiti per un viaggio”. La tragedia che nessuno poteva immaginare. Una famiglia meravigliosa distrutta da una fatalità assurda : Una tragica notizia che arriva dall’altra parte del mondo, ma non per questo fa meno male. Solo a leggere è impossibile non immedesimarsi nella situazione, nel pensare quanto possa essere crudele il destino. È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Delaware, negli Stati Uniti. Un uomo di sessantuno anni è morto insieme alle sue quattro figlie. In auto con loro c’era anche la moglie dell’uomo e mamma delle ...

Icardi : “Inter una famiglia - c’è grande voglia di ripartire” : 1/6 ...

Battesimo del principino Louis - le foto ufficiali della famiglia reale. Kate Middleton in bianco e lo sgarro a Meghan Markle : Battesimo nel pieno rispetto delle tradizioni, ma in un clima da cerimonia privata, per il principino Louis, terzogenito dei duchi di Cambridge, William e Kate, che ha ricevuto ieri il primo...

Icardi : 'L'Inter è una famiglia. C'è grande voglia di Champions League' : Oggi è partita ufficialmente la nuova stagione dell'Inter, con i nerazzurri che si sono radunati ad Appiano Gentile per poi svolgere il primo allenamento sotto gli ordini di Luciano Spalletti. Un ...

Inter - Icardi si toglie dal mercato : "Questa squadra è una famiglia" : 'Ringrazio sempre quelli che ci seguono in tutte le partite, in casa, in trasferta, da casa, da tutto il mondo. La loro passione è un fattore in più per noi. Ci responsabilizza: sappiamo che dobbiamo ...

Andrea Damante : "Tra dieci anni spero di avere una famiglia e figli" : Andrea Damante ha deciso di raccontare ai suoi fan qualcosa in più di se stesso: l'agenzia The One Celebrity , che rappresenta l'ex tronista di Uomini e Donne, ha pubblicato un video del giovane, il ...

Il Milan è di Elliott : club in vendita - in vantaggio la famiglia Ricketts : Elliott è il nuovo proprietario del Milan. Il fondo americano ha già stabilito di cedere subito il club. Secondo Milano

Coccole e famiglia in un Hotel extra lusso : ecco dove CR7 sta aspettando la Juve -FOTO- : CR7 ASPETTA LA Juve- Un affare pronto a concretizzarsi nel giro di poche ore. Cristiano Ronaldo ha detto sì alla Juventus, ma restano da limare gli ultimi dettagli con il Real Madrid. Come noto, e come ripetuto, Florentino Perez vorrebbe fosse proprio l’asso portoghese a comunicare pubblicamente ai tifosi il suo addio al Real Madrid. […] L'articolo Coccole e famiglia in un Hotel extra lusso: ecco dove CR7 sta aspettando la Juve ...

Al Bano/ Per il cantante il Santo Frate è “una persona di famiglia” (Una voce per Padre Pio) : Al Bano Carrisi, da sempre devoto del Santo Frate di Pietrelcina, sarà tra gli ospiti della serata benefica "Una voce per Padre Pio", in onda questa sera su Rai 1.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Luca muore in montagna a 22 anni - un anno dopo la famiglia rifà lo stesso percorso : Ad un anno esatto dalla morte del 22enne Luca Borgoni, precipitato dal Monte Cervino durante una gara di corsa, la famiglia del giovane è tornata in quei luoghi per ricordarlo, sostando negli stessi posti e rifacendo lo stesso percorso della gara dove il giovane ha perso la vita.Continua a leggere

Naro - agricoltore ucciso a colpi di zappa : arrestata famiglia romena/ Ultime notizie : lite per vecchi rancori : Naro, agricoltore ucciso a colpi di zappa: arrestata famiglia romena composta da madre, padre e figlio 18enne. vecchi rancori familiari alla base del violento delitto.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:21:00 GMT)

Bracciante ucciso - fermata una famiglia : 10.26 Tre persone -un 44enne, moglie e figlio 18enne,tutti romeni- sono stati fermati dai Carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta per l'omicidio di un Bracciante agricolo 37enne, loro connazionale, ricoverato dopo essere stato colpito alla testa e morto stamattina. Le indagini dei militari hanno permesso di ricostruire i contrasti che la vittima aveva avuto con la famiglia romena e in particolare con il 44enne, che è stato ...