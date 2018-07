wired

: La capitale dell’Islanda vista dai satelliti - micheleiurillo : La capitale dell’Islanda vista dai satelliti - MilanoCitExpo : La capitale dell’Islanda vista dai satelliti #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di martedì 10 luglio 2018) Celebre per i vulcani, i ghiacciai, i laghi e le sue sorgenti di acqua calda l’Islanda, isola di chiara origine vulcanica, è una delle mete più ambite dai turisti che amano immergersi tra le meraviglie naturali. La sonda Sentinel 2A dell’Agenzia spaziale europea ci regala oggi una straordinaria fotografia di Reykjavik, la piccola, in colori reali. A una ventina di chilometri più a nord, ecco anche il porto di Akranes e il monte Esja, appena fuori dalla città. Ma non solo: scopri a cosa corrispondono tutte le altre formazioni nell’immagine in questo video, appena diffuso dal canale dell’Esa. (Esa) Ladell’IslandadaiWired.