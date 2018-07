ilfoglio

: La battaglia navale di Toninelli e Cristiano Ronaldo alla Juve. Di cosa parlare a cena, a cura di @giudefilippi - ilfoglio_it : La battaglia navale di Toninelli e Cristiano Ronaldo alla Juve. Di cosa parlare a cena, a cura di @giudefilippi - FrancaFloris : RT @ilfoglio_it: La battaglia navale di Toninelli e Cristiano Ronaldo alla Juve. Di cosa parlare a cena, a cura di @giudefilippi https://t.… - antonioferrazza : RT @manginobrioches: Smettetela di sfottere #Toninelli perché chiama 'incrociatore' un rimorchiatore: quando voi perdevate tempo a studiare… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Il ministrogioca a, e impegna addirittura un incrociatore, e gioca ai pirati, dicendo che il personale a bordo (del rimorchiatore e non dell'incrociatore, come scritto invece dall'incauto ministro) era messo a rischio dalle persone che aveva salvato in mare. Ora, può anch