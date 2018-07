Kate Middleton messa in ombra da Meghan Markle al centenario della Raf

I 10 (più 1) look di Kate Middleton a Wimbledon : La vedremo anche quest’anno, o preferirà dedicare il 100% del proprio tempo libero al piccolo Louis, fresco di battesimo? Oppure questa volta Kate Middleton, duchessa di Cambridge, lascerà che i flash dei fotografi sul campo da tennis più prestigioso del globo siano tutti per la neo cognata Meghan, che farebbe così il suo debutto regale in quel di Wimbledon (vi aveva già partecipato nel 2016, nei panni di comune, per modo di dire, ...

“Era l’unica”. Battesimo Louis : Kate Middleton era al top - ma Meghan Markle… Deve fare ancora molta strada : Qualche tempo dopo il royal wedding di Harry e Meghan Markle, un altro evento attesissimo ha, come da previsioni, catalizzato l’attenzione: il Battesimo del principino Louis. Il terzogenito di William e Kate Middleton è nato lo scorso 23 aprile e lunedì pomeriggio, alle ore 16 (17 italiane), è entrato a far parte della comunità cristiana. Strappo alla tradizione: i suoi fratelli, George e Charlotte, avevano entrambi ricevuto il Battesimo ...

Kate Middleton - in McQueen anche per Louis : Non c’è due senza tre. Per la cerimonia di battesimo del terzogenito, il piccolo Louis, Kate Middleton – o, come andrebbe chiamata, la Duchessa di Cambridge – concede il tris. Se squadra che vince non si cambia, considerate le critiche unanimemente positive che hanno accompagnato i suoi due look precedenti – per i battesimi di George e di Charlotte – anche outfit vincente non si cambia. LEGGI ancheSette look da ...

Battesimo del principino Louis - le foto ufficiali della famiglia reale. Kate Middleton in bianco e lo sgarro a Meghan Markle : Battesimo nel pieno rispetto delle tradizioni, ma in un clima da cerimonia privata, per il principino Louis, terzogenito dei duchi di Cambridge, William e Kate, che ha ricevuto ieri il primo...

“Eccoli : che spettacolo!”. Al battesimo la scena è tutta di Kate Middleton e del piccolo Louis : tutte le foto : 9 luglio 2018: giorno del battesimo del principino Louis, il terzogenito di William e Kate Middleton nato il 23 aprile scorso. Contrariamente alle cerimonie mattutine dei fratelli, il piccolo di casa (reale) è entrato a far parte della comunità cristiana di pomeriggio. Alle 16 (ore 17 in Italia). Il battesimo è stato officiato presso la cappella reale di St. James Palace dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, con la ...

Battesimo di Louis di Cambridge - il beauty look di Kate Middleton : I capelli lunghi, sciolti, tenuti fermi solo da una forcina e da quell’immancabile cappellino giallo sfoggiato al Battesimo del piccolo George ormai appartengono al passato. Kate Middleton, per la cerimonia del piccolo Louis di Cambridge, il terzogenito nato lo scorso 23 aprile, ha deciso di bissare il raccolto che scelse per la festa della piccola Charlotte, tenutasi 3 anni fa, replicando anche lo stesso colore, un bianco candido, per abito e ...

Kate Middleton - il battesimo del principe Louis : grande assente la Regina : Il principe Louis è arrivato in braccio a mamma Kate Middleton alla Cappella Reale di St. James Palace a Londra dove ad attenderli c’è l’Arcivescovo di Canterbury per officiare il rito del battesimo. A precedere il royal baby che dorme tranquillo tra le braccia della Duchessa, c’è papà William che tiene per mano i figli maggiori, George e Charlotte. Kate, sorridente, è splendida con un abito bianco, molto simile a quelli ...

Kate Middleton - il regalo di Harry e Meghan per il battesimo di Louis : Il principino Louis, terzo figlio di Kate Middleton e William, ha ricevuto un regalo molto speciale dagli zii Harry e Meghan Markle per il suo battesimo. Si tratta di una prima edizione di Winnie The Pooh e vale 8mila sterline, ossia poco più di 9mila euro. È una copia stampata nel 1926 dell’orsetto creato da A.A. Milne, tra i più amati dai bambini di tutto il mondo. Stando a quanto riporta il Daily Mail, è stata Meghan Markle a insistere ...

Kate Middleton - battesimo di Louis : scelti padrini e madrine : Il principino Louis, terzo figlio di Kate Middleton e William, viene battezzato oggi 9 luglio alle 5 del pomeriggio (ora italiana). In attesa della cerimonia, da Palazzo vengono rivelati nuovi dettagli attraverso Twitter. Il rito sarà celebrato nella Cappella Reale di St James’s Palace, a Londra, dove venne battezzato anche George (5 anni tra pochi giorni). Saranno presenti il Principe Carlo e Camilla, Harry e Meghan Markle che non saranno ...

Kate Middleton in bikini - perché non può più indossarlo. I look proibiti : Kate Middleton in spiaggia insieme alla sorella Pippa, in dolce attesa, sfoggia un bikini bianco perfetto. Il profilo Instagram KatepippaMiddleton ha voluto celebrare l’estate omaggiando le due donne con alcune foto di qualche tempo fa. Lady Middleton in due pezzi ha una tintarella perfetta e degli addominali d’acciaio, merito forse del pilates. Purtroppo però oggi non può più permettersi di indossare un bikini come quello delle foto ...

Kate Middleton - come si vestirà per il battesimo del terzo figlio Louis : Il prossimo 9 luglio Louis, il terzo figlio di William e Kate Middleton, sarà battezzato nella Cappella Reale di St James’s Palace a Londra, la stessa scelta per George. Sebbene il protagonista della cerimonia sarà il royal baby più piccolo, c’è grande attesa per il look che sfoggerà mamma Kate. Essendo un evento molto formale, la Duchessa di Cambridge non avrà modo di sfruttare la creatività della sua stylist, Natasha Archer. Il dress ...

Meghan Markle copia Kate Middleton e si rivela una mamma perfetta : Meghan Markle copia un’altra volta Kate Middleton (non solo nel look) e ottiene l’ennesimo successo. Quella della Duchessa del Sussex sembra una strategia vincente: ispirarsi in tutto e per tutto alla cognata. L’ultima occasione per mettere in atto il suo piano “mimetico”, Lady Markle l’ha sfruttata nel weekend durante l’Audi Polo Challenge, la partita di polo ad Ascot cui hanno preso parte Harry e ...

“Kate Middleton e Meghan Markle? No!”. Ciaone duchessine : è ‘lei’ la vera regina. La più ammirata - la più fotografata : Alla cattedrale di St Paul di Londra è andato in scena l’evento per celebrare i 200 anni dell’ordine che premia le figure che si sono maggiormente distinte per onori non militari in campo umanitario, il Most Distinguished Order of St.Michel and St.George. Evento al quale la regina Elisabetta ha dato forfait all’ultimo minuto. Lo ha comunicato Buckingham Palace con una nota per annunciare che Elisabetta II si sentiva ...