Juventus | titolo in Borsa accoglie arrivo Ronaldo con un +5 | 7%

Piazza Affari in rialzo : schizza il titolo della Juventus dopo l'acquisto di CR7 : (Alliance News) - Piazza Affari chiude in rialzo la seconda seduta di scambi della settimana, con gli industriali Brembo e Cnh tra i titoli migliori del listino principale. Il Mib ha chiuso in rialzo dello 0,1% a 22.057,30...

L’affare Cr7 spinge di nuovo il titolo Juventus : +5 - 77% in Borsa : La conferma è arrivata dopo la campanella, ma le notizie sulla firma di Cr7 con la Juve hanno spinto il titolo. L'articolo L’affare Cr7 spinge di nuovo il titolo Juventus: +5,77% in Borsa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Piazza Affari chiude piatta - ancora acquisti sul titolo Juventus in attesa di Ronaldo : Stabile lo spread BTP-Bund in quota 243 punti base nonostante l'agenzia di rating S&P's abbia ridotto le stime sulla crescita della nostra economia per l'anno corrente dall'1,5 all'1,3 per cento. Per ...

Il titolo Juventus sale ancora in borsa : +7 - 13% - valori ai massimi da gennaio : Altra seduta in forte rialzo per il titolo della Juventus a Piazza Affari, sulla scia dell’effetto Cristiano Ronaldo. L'articolo Il titolo Juventus sale ancora in borsa: +7,13%, valori ai massimi da gennaio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Banche e automotive spingono il listino milanese. Incremento a due cifre per il titolo Juventus : Meglio del previsto l'ISM servizi, in aumento a 59,1 punti, mentre, dal fronte commodity, WTI in calo a 73,5$ dollari, -0,93%, dopo l'inatteso Incremento degli stock di petrolio della prima economia, ...

Juventus - il titolo balza dell'8% La scommessa sull'arrivo di Ronaldo : La Borsa ci crede. E così corre in Piazza Affari il titolo Juventus in vista del possibile arrivo di Cristiano Ronaldo, che, secondo Luciano Moggi avrebbe «già firmato» il contratto con il Club ...

Juventus-Ronaldo - è boom in borsa : il titolo vola a +7 - 27% : TORINO - Sono bastate le prime conferme alle indiscrezioni su Cristiano Ronaldo per generare subito benefici in borsa per la Juventus . Il titolo bianconero, che già nei giorni scorsi stava lievitando,...

Calcio femminile - la Serie A sempre più importante : Roma - Juventus - Milan e Fiorentina in lizza per il titolo l’anno prossimo : Una Serie A di Calcio femminile sempre più importante? Sembrerebbe di sì. Si respira un’aria diversa nel mondo del “Pallone in rosa” del Bel Paese. La qualificazione ottenuta dalla Nazionale italiana di Milena Bertolini ai Mondiali 2019, battendo nell’ultimo incontro il Portogallo (3-0) e ottenendo la settima vittoria in altrettante partite, ha messo in mostra un movimento in crescita. I risultati non sono mai casuali ...

Juventus acquista Andrea Favilli a titolo definitivo : Teleborsa, - Andrea Favilli entra a titolo definitivo nella rosa della Juventus. La società ha perfezionato l'accordo con l'Ascoli Picchio per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del ...

Juventus acquista Andrea Favilli a titolo definitivo : Andrea Favilli entra a titolo definitivo nella rosa della Juventus. La società ha perfezionato l'accordo con l'Ascoli Picchio per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore a ...

Diretta/ Juventus Napoli Under 15 info streaming video e tv : l'ultimo titolo bianconero : Diretta Juventus Napoli Under 15, info streaming video e tv: orario della partita valida come prima semifinale del campionato. Il torneo giovanile è riservato alla categoria Giovanissimi(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 14:45:00 GMT)

Douglas Costa riscattato dalla Juventus / Calciomercato - ufficiale : brasiliano acquistato a titolo definitivo : Douglas Costa riscattato dalla Juventus, Calciomercato: ufficiale. I bianconeri hanno acquistato a titolo definitivo dal Bayern Monaco l'esterno brasiliano per 40 milioni di euro.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:56:00 GMT)

Calcio quotato - brilla il titolo Juventus : In grande spolvero il titolo Juventus che guadagna a piazza Affari il 2,75%. La formazione torinese ha sconfitto nell'anticipo di sabato 5 maggio il Bologna e, complice il successivo pareggio del ...