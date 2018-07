Juventus | ecco il brindisi tra Cristiano Ronaldo e Andrea Agnelli Foto

Quanto guadagna Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco i NUMERI che dimostrano l’idiozia dei sindacati Fiat e l’ignoranza degli “odiatori sociali” : Cristiano Ronaldo è un calciatore della Juventus: il club bianconero ha chiuso un affare straordinario, rivelato dalla stampa spagnola la scorsa settimana mentre dai “grandi esperti” di televisioni, giornali e radio italiani fino a due giorni fa arrivavano soltanto sorrisini di scetticismo. Ma è storia vecchia: in Italia non c’è più nessuno capace di sognare, di trasmettere emozioni, di andare oltre l’appiattimento ...

Juventus - arriva l'impero Ronaldo : ecco tutti i numeri : ROMA - Cristiano Ronaldo va a Torino e porta con sé tutto l'oro del mondo. La portata storica del trasferimento del fuoriclasse portoghese alla Juventus passa anche dal ritorno di immagine: ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - parla Jorge Mendes : 'club storico! La villa di CR7? Falso - ecco dove vivrà...' : Lui è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano ed alla Juve molti anni ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - parla Jorge Mendes : “club storico! La villa di CR7? Falso - ecco dove vivrà…” : Cristiano Ronaldo-Juventus, Jorge Mendes si è detto felicissimo dell’accordo raggiunto col club torinese, l’agente di CR7 ha parlato a caldo “Vogliamo esprimere la massima soddisfazione e felicità per Cristiano e la sua scelta di andare alla Juventus. Lui è molto felice di poter giocare per uno dei club più importanti del mondo. Ha già deciso dove vivrà. È un bellissimo attico nel centro di Torino. Auguriamo a Cristiano ...

Ecco quanto peserà Cristiano Ronaldo sul bilancio della Juventus : Tra costo azienda e ammortamento l'arrivo di CR7 a Torino dovrebbe tradursi in 96,42 milioni di costi a stagione. L'articolo Ecco quanto peserà Cristiano Ronaldo sul bilancio della Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Approda alla Juventus insieme a Cristiano Ronaldo anche la bellissima fidanzata Georgina Rodriguez, la nuova Wags bianconera. Cristiano Ronaldo è un nuovo calciatore della Juventus. Il portoghese è stato acquistato dai bianconeri per 105 milioni di euro.

Cristiano Ronaldo alla Juventus - ecco le cifre dell’affare : Anche la Juventus ha ufficializzato l'operazione. Il portoghese ha firmato un contratto quadriennale, che lo legherà al club bianconero fino al 2022. L'articolo Cristiano Ronaldo alla Juventus, ecco le cifre dell’affare è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Kalamata - dov'è?/ Ecco la località in Grecia dove la Juventus ha concluso l'acquisto di Cristiano Ronaldo : Kalamata, dov'è? Ecco la località in Grecia dove la Juventus ha concluso l'acquisto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese vola verso i bianconeri per far sognare tifosi e Max Allegri.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Ecco come cambia l’11 bianconero con CR7 : una squadra pazzesca! : Cristiano Ronaldo alla Juventus, un affare ufficiale che cambia completamente il volto della squadra bianconera Quella di Cristiano Ronaldo alla Juventus è di certo la trattativa che ha acceso il calciomercato estivo. In tutta Europa non si è fatto che parlare dell’arrivo di CR7 alla corte di Massimiliano Allegri, che adesso è finalmente ufficiale. Un acquisto che rivoluziona l’11 bianconero. Sì perchè, sommato agli altri ...

Juventus - dentro Rabiot e Paredes - fuori Pjanic : ecco il piano di Marotta-Paratici : dentro Rabiot E Paredes- Non solo Cristiano Ronaldo. La Juventus resta vigile sul fronte mercato, sia per quel che riguarda il capitolo acquisto, sia per quel che riguarda il capitolo cessioni. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il passaggio di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Cresce l’attesa, la fumata bianca ormai è ad un […] L'articolo Juventus, dentro Rabiot e Paredes, fuori Pjanic: ecco il piano di ...