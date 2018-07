Juventus | Cristiano Ronaldo indosserà la maglia bianconera

Juventus-Cristiano Ronaldo - ecco la probabile data della presentazione allo Stadium : 1/7 ...

La Juventus accoglie Cristiano Ronaldo : tutti i messaggi e le FOTO : Un trasferimento considerato impossibile, che ora è diventato realtà e che ha scatenato il tam tam mediatico del mondo bianconero. Da Alessandro Del Piero al suo prossimo compagno di squadra Paulo ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la notizia arriva anche in WWE! Rusev svela : “pazzesco! Ma da fan del Real Madrid dico…” : Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus, la bomba di mercato fa eco fino negli USA e interessa le superstar WWE: Rusev, grande fan del Real Madrid, dà le sue impressioni a caldo in conferenza stampa La grande notizia sportiva del pomeriggio, e c’è da scommetterci anche dei prossimi giorni, è quella che ha visto la Juventus Realizzare il colpo del secolo: Cristiano Ronaldo vestirà la maglia bianconera. Le ultime ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - le prime parole di Marotta e la data della presentazione : il “CR7 day” : Cristiano Ronaldo sconvolge la Serie A, il suo approdo alla Juventus verrà accolto dai tifosi bianconeri con un entusiasmo mai visto prima Cristiano Ronaldo-Juventus, affare fatto dopo una trattativa condotta in sordina in maniera sontuosa da Marotta ed Agnelli. Sotto traccia, un lavoro certosino per convincere il calciatore più forte al mondo a raggiungere la Serie A, dando lustro al nostro campionato un po’ in calo nelle ultime ...

CRISTIANO RONALDO ALLA Juventus : UFFICIALE/ Ultime notizie - ha firmato : Del Piero - “la scelta migliore” : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: accordo col Real Madrid. Ultime notizie, in Spagna sicuri: annuncio entro 48 ore. Non sono emersi ancora i dettagli economici sull'intesa(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:40:00 GMT)

La Juventus ha preso Cristiano Ronaldo. L’affare è fatto : c’è l’ok del Real Madrid : Florentino Perez accontenta il portoghese e i bianconeri chiudono il colpo del secolo con 105 milioni di euro. Agnelli pronto a portare in Italia CR7 dopo il blitz in Grecia

Juventus - UFFICIALE : Cristiano Ronaldo ha firmato fino al 2022 : Juventus, UFFICIALE- Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. A confermarlo un comunicato UFFICIALE della Juventus, il quale ha annunciato ufficialmente il passaggio in bianconero del talento portoghese. La presentazione è fissata per lunedì 16 luglio. COMUNICATO UFFICIALE JUVE “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Real Madrid Club […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: ...

Ronaldo alla Juventus - Dybala : “benvenuto Cristiano” : Tra i neo compagni di squadra alla Juventus uno dei primi a commentare su social l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve e’ stato Dybala: “Bienvenido @Cristiano! Benvenuto! Bem-vindo”, e’ il messaggio in spagnolo, italiano e portoghese dell’attaccante argentino che pubblica su Instagram la foto di una stretta di mano con CR7.L'articolo Ronaldo alla Juventus, Dybala: “benvenuto Cristiano” ...

Juventus - Cristiano Ronaldo indosserà la maglia bianconera : E' ufficiale: Cristiano Ronaldo indosserà la maglia bianconera. Dopo i rumors dei giorni scorsi, la Juventus annuncia di aver raggiunto l'accordo con il Real Madrid per l'acquisizione a titolo ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : le quote per il ‘triplete’ crollano a picco : Cristiano Ronaldo-Juventus: le quote per il ‘triplete’ parlano chiaro, la squadra di Massimiliano Allegri non può tirarsi indietro L’ufficialità è arrivata con un tweet postato alle 17.35 sul profilo del Real Madrid. Cristiano Ronaldo sarà un giocatore della Juventus nella prossima stagione. Una notizia che ha mandato in tilt i tifosi bianconeri e che proietta ulteriormente la Juventus verso altri trionfi in Italia, e ...

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo alla Juventus! Come cambierà la copertina? : La notizia del giorno è senza dubbio il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, un colpo che fino a qualche settimana fa poteva essere considerato solo un sogno praticamente irrealizzabile. In qualche modo questo avrà un impatto anche su Fifa 19 con EA Sports che ovviamente dovrà adeguare tutte le immagini promozionali […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo alla Juventus! Come cambierà la copertina? proviene da ...

UFFICIALE Juventus : CRISTIANO RONALDO PRESO! CR7 E' BIANCONERO! - : Tutti si aspettavano che la società di corso Galileo Ferraris ufficializzasse il colpo dopo la finale dei campionati del Mondo in svolgimento in questi giorni in Russia e invece ecco arrivare la ...

