Juventus chiude in pole position : Corrono le azioni della Juventus a Piazza Affari che chiudono con un rialzo di oltre il 5,54% a 0,896 euro per azione. A dare una spinta al titolo, il possibile arrivo del calciatore Cristiano Ronaldo ...

Juventus - Agnelli ha raggiunto CR7 in Grecia : ora si può chiudere : Agnelli HA raggiunto CR7- Come anticipato dai colleghi di “La Stampa“, Andrea Agnelli è volato in Grecia per raggiungere Cristiano Ronaldo nel resort extra lusso. Un incontro per sancire in maniera definitiva il passaggio dell’asso portoghese in maglia bianconera. SI ATTENDO NOTIZIE DA MADRID Andrea Agnelli è pronto a raggiungere Cristiano Ronaldo in attesa del […] L'articolo Juventus, Agnelli ha raggiunto CR7 in Grecia: ...

“Ciao Cristiano - sono Max” - la Juventus chiude il colpo del secolo : Allegri già in estasi per l’arrivo di Ronaldo [DETTAGLI] : La Juventus chiude il colpo Cristiano Ronaldo, si sta per definire la trattativa di mercato del secolo, anticipata in esclusiva da CalcioWeb, era il 28 giugno e nessuno immaginava una possibile trattativa tra il fuoriclasse portoghese ed i bianconeri. Adesso è tutto definito nei dettagli e l’ufficialità è prevista entro i prossimi giorni. Nel frattempo emergono nuovi retroscena. “Ciao Cristiano, sono Max”, inizia così la ...

Juventus-Ronaldo - ora arriva la conferma : la Snai chiude le scommesse : Juventus-Ronaldo- Il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è ormai cosa fatta. Lo è almeno per la “Snai“, la quale ha ufficialmente chiuso la quota sul passaggio in bianconero dell’attaccante portoghese. Una quota in totale fermento nell’ultima settimana. Si è passati dal “10.00” iniziale, all'”1.50″ per poi crollare definitivamente a “1.30”. Un avvicinamento costante e ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - l'attesa con la fretta di chiudere l'accordo : L'ostacolo, uno solo, è Florentino Perez , il presidente del club più ricco e potente del mondo. Che non vuole farsi tirare per la giacchetta. Da nessuno. In questi giorni evita l'argomento. La sua ...

Piazza Affari chiude piatta - ancora acquisti sul titolo Juventus in attesa di Ronaldo : Stabile lo spread BTP-Bund in quota 243 punti base nonostante l'agenzia di rating S&P's abbia ridotto le stime sulla crescita della nostra economia per l'anno corrente dall'1,5 all'1,3 per cento. Per ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - i giornali spagnoli parlano chiaro : l’operazione si può chiudere [GALLERY] : Le prime pagine dei principali quotidiani spagnoli si concentrano sul possibile trasferimento di Ronaldo alla Juventus, un’operazione che secondo i media iberici si può chiudere Cristiano Ronaldo alla Juventus, ne parlano tutti. La notizia, deflagrata nella mattinata di ieri, ha scombussolato l’intero mercato internazionale, spingendo i media di tutto il mondo ad interessarsi a questa trattativa. In particolare quelli spagnoli, ...

Juventus TV chiude : la corporate tv bianconera sarà solo sul web : La settimana prossima la Juventus annuncerà la chiusura della corporate tv: le trasmissioni proseguiranno solo sul web. L'articolo Juventus TV chiude: la corporate tv bianconera sarà solo sul web è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus TV chiude : Juventus TV, il canale tematico della Juventus Football Club, visibile sul 212 di Sky, sta per chiudere i battenti. Ad annunciarlo è Milano Finanza, secondo cui alla base della decisione ci sarebbero gli elevati costi di gestione rapportati al bacino di utenza.--L’emittente ufficiale della squadra bianconera, realizzata in collaborazione con Raicom, gruppo facente capo alla TV di Stato, è stata fin qui distribuita tramite la ...

Juventus - si chiude per Cancelo : affare da 38 milioni pagabili in tre anni : SI chiude PER Cancelo- La Juve ha messo le mani su Joao Cancelo. affare totale e in dirittura d’arrivo. Accordo totale sulla base di 38 milioni di euro pagabili in tre anni. La Juventus cambia marcia e si aggiudica il terzino portoghese. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già a fine mese. ALLEGRI, NUOVA CHIAVE TATTICA L’arrivo […] L'articolo Juventus, si chiude per Cancelo: affare da 38 milioni pagabili in tre anni ...

JOAO CANCELO ALLA Juventus/ L'affare si chiuderà nel weekend : ecco le cifre e la contropartita tecnica : Continua la trattativa tra JUVENTUS e Valencia per chiudere L'affare CANCELO. L'esterno portoghese sembra essere molto vicino al ritorno in Italia dopo l'esperienza all'Inter(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:48:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - arrivano conferme : contatto con l’agente di Lewandowski - ecco cosa manca per chiudere il colpo : Sono ore caldissime in casa Juventus, a tenere banco è soprattutto il Calciomercato con i bianconeri intenzionati a costruire una squadra ancora più forte per tentare l’assalto alla Champions League. Quasi certo l’addio con l’attaccante Gonzalo Higuain come confermano anche le dichiarazioni del calciatore bianconero. --Come riportato in precedenza da CalcioWeb il nome in cima ai desideri dei bianconeri per il sostituto del Pipita porta a ...

Juventus - Vidal non chiude al ritorno : “Futuro? Valuteremo…” : Juventus, Vidal- Arturo Vidal rompe gli indugi e si prepara a dire addio al Bayern Monaco in vista dell’imminente estate. Il centrocampista non chiude la porta al ritorno alla Juventus, e ai microfoni di “Fox Sports”, ha fatto il punto della situazione anche sul suo attuale infortunio. “FUTURO? VALUTEREMO” Il cileno ha così commentato: “Quando […] L'articolo Juventus, Vidal non chiude al ritorno: ...