Juve | Vinovo addio | il ritiro al via nel nuovo Juventus Training Center

Juve - terzo blitz top secret : de Ligt con Nedved a Vinovo! Retroscena Cristante : La Juventus lo ha invitato in città per una visita completa, naturalmente strutture del club comprese : de Ligt si è goduto il mondo Juve accompagnato dal suo agente in gran segreto, insieme al ds ...

Juventus - Perin si sente già a casa : “A Vinovo si respira aria di vittoria. Il mio agente…” : Juventus, Perin- Mattia Perin si prepara a dire sì alla Juventus. Intervistato dal ritiro della Nazionale a Torino, l’ormai ex portiere del Genoa si sente già un futuro bianconero. Come riportato da “Sky Sport“, l’affare sarebbe ormai ai dettagli. Fumata bianca attesa nelle prossime ore: 15 milioni di euro. LE PAROLE DI Perin Il portiere […] L'articolo Juventus, Perin si sente già a casa: “A Vinovo si respira ...

Diretta / Juventus Roma Primavera (risultato finale 1-1) streaming video e tv : pareggio a Vinovo! : Diretta Juventus Roma Primavera: streaming video e tv della partita di andata dei preliminari dei play off del primo campionato giovanile, oggi 26 maggio. (Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:17:00 GMT)

Juve - a Vinovo irrompe il wrestling : Dybala vuole la foto coi divi Wwe : ... oggi impegnato nella rivalità contro Roman Reigns, uno dei volti principali della federazione di wrestling più importante al mondo. DELIRIO Juve - Il post pubblicato sul profilo Instagram dalla ...