Juve | Pjanic può rinnovare

Juve - due nomi se parte Pjanic : Secondo il Corriere dello Sport , in casa Juventus tra i nomi in uscita c'è sempre quello di Miralem Pjanic . I bianconeri non hanno fretta di venderlo, sebbene sul calciatore ci siano tantissime big europee. Il calciatore ...

Juventus - dentro Rabiot e Paredes - fuori Pjanic : ecco il piano di Marotta-Paratici : dentro Rabiot E Paredes- Non solo Cristiano Ronaldo. La Juventus resta vigile sul fronte mercato, sia per quel che riguarda il capitolo acquisto, sia per quel che riguarda il capitolo cessioni. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il passaggio di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Cresce l’attesa, la fumata bianca ormai è ad un […] L'articolo Juventus, dentro Rabiot e Paredes, fuori Pjanic: ecco il piano di ...

Ronaldo e lo stipendio che cambia la Juve : Pjanic e non solo - le conseguenze : Perché se l'arrivo del calciatore più famoso del mondo a Torino merita di per sé le prime pagine, dietro la trattativa bianconera per CR7 si cela un investimento mai operato nella storia italiana di ...

Juventus - il City piomba su Pjanic : in arrivo maxi offerta per i bianconeri : City piomba SU Pjanic- Dopo il cambio di rotta di Jorginho verso il Chelsea, il Manchester City sarebbe pronto a dirottare le sue attenzioni verso Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus resta un chiaro obiettivo di Guardiola e del club inglese. Come riportato dai colleghi di “TuttoSport“, il City sarebbe pronto ad una maxi offerta […] L'articolo Juventus, il City piomba su Pjanic: in arrivo maxi offerta per i ...

Juventus : Pjanic pensa al futuro e intanto indossa la maglia celebrativa del 7° scudetto : Miralem Pjanic è uno dei giocatori più chiacchierati in questa sessione di calciomercato. Il numero 5 juventino ha un talento immenso ed è normale che sia finito nel mirino di molti top club. Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Barcellona e, dalla Spagna, spesso rimbalzano diversi rumors che vorrebbero il centrocampista della Juventus vicino ai blaugrana. Il club campione d'Italia però non avrebbe intenzione di privarsi del suo regista a ...

Il Barca non molla Pjanic - la Juve chiede 100 milioni : Prosegue il pressing catalano sul bosniaco, che avrebbe già trovato l'accordo per 7 milioni a stagione

Calciomercato - il Barcellona non molla Pjanic : per la Juve vale 80 milioni : Il Barcellona non molla e continua il pressing sulla Juventus per arrivare a Miralem Pjanic. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, sarebbe arrivato l'ok del giocatore al trasferimento al Barcellona. Avvistato la...

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : cash + due contropartite dal Barcellona per Pjanic [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul mercato in vista della prossima stagione, l’obiettivo del club bianconero è costruire una squadra in lotta anche per la Champions League, nelle ultime ore mosse in entrata. Ma non è tutto arrivano importanti novità anche dalla Spagna, una bomba clamorosa che conferma l’assalto del Barcellona a Miralem Pjanic, due contropartite per abbassare le pretese bianconere di 80 ...

Juventus - countdown Cancelo. Sfida Chelsea-Barcellona per Pjanic : Plusvalenze e rinnovamento: il refrain dell'estate risuona di continuo nelle stanze di Inter , Juve e Napoli . Una sorta di mantra, uno schema collaudato nel tempo, che permette ai bilanci di ...

Calciomercato Juve - Pjanic saluta? Si ripensa a Kovacic : Il centrocampista bosniaco è nel mirino del Barcellona. In caso di addio i bianconeri tornerebbero su un vecchio pallino come Kovacic, che ha rivelato di voler lasciare Madrid

Juventus - via Pjanic - dentro Milinkovic-Savic? Un avvicendamento che 'non s'ha da fare'... : Milinkovic-Savic e Pjanic al centro di un intreccio di mercato che potrebbe andare a modificare l'assetto del centrocampo della Juventus Il centrocampo della Juventus è in continuo cambiamento. Sembra ...

Juventus - via Pjanic - dentro Milinkovic-Savic? Un avvicendamento che “non s’ha da fare”… : Milinkovic-Savic e Pjanic al centro di un intreccio di mercato che potrebbe andare a modificare l’assetto del centrocampo della Juventus Il centrocampo della Juventus è in continuo cambiamento. Sembra essere il reparto al quale Allegri vuol fare i maggiori ‘ritocchini’ dopo la scorsa annata, aggiustamenti iniziati con l’arrivo di Emre Can. Un calciatore muscolare, dinamico, un ottimo acquisto a parametro zero da parte di ...

Pjanic al Barcellona?/ Miralem in vacanza in Catalogna - ma la Juventus non fa sconti : Pjanic al Barcellona? Miralem in vacanza proprio in Catalogna con la famiglia, ma la Juventus non fa sconti e non scende dalla richiesta di 80 milioni(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 11:30:00 GMT)

Juventus - Pjanic vale 80 milioni : tesoretto per l’assalto a Milinkoivc-Savic : Pjanic vale 80 milioni- La Juventus non fa sconti. Come riportato da “TuttoSport”, la società bianconera avrebbe fissato il prezzo di Miralem Pjanic ad 80 milioni di euro. Un chiaro messaggio al Barcellona e a tutte le pretendenti del centrocampista bosniaco. 80 milioni di euro cash: prendere o lasciare. tesoretto PER Milinkoivc-Savic La Juventus sarebbe […] L'articolo Juventus, Pjanic vale 80 milioni: tesoretto per ...