Juve | Agnelli può tornare con Ronaldo

Andrea Agnelli vola in Grecia per incontrare Cristiano Ronaldo : l'arrivo di Cr7 alla Juve questione di ore : Il presidente bianconero è da poco atterrato a Khalamata da dove proseguirà per Costa Navarino dove il giocatore è in vacanza con la famiglia

Cristiano Ronaldo e la Juventus in vacanza assieme! Si muove Andrea Agnelli : volo per la Grecia per corteggiare CR7 : Juventus, ore caldissime per il trasferimento di Cristiano Ronaldo in bianconero, si muove Andrea Agnelli: volo per incontrare CR7-- Cristiano Ronaldo si avvicina sempre più alla Juventus. Le ultimissime indiscrezioni relative al passaggio del fenomeno portoghese ai bianconeri, parlano di un’accelerata clamorosa in queste ore. Secondo quanto rivelato dalla “rosea”, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, si sarebbe mosso in ...

Juventus - Agnelli vola in Grecia : dovrebbe incontrare Cristiano Ronaldo? : Una tratta insolita, da Pisa a Khalamata, periferia del Peloponneso. E a percorrerla l'uomo che sta trasformando i sogni più impensabili dei tifosi in realtà: il presidente della Juventus, Andrea ...

Agnelli al cameriere : presto Ronaldo sarà della Juventus : TORINO - Sale l'attesa per vedere Cristiano Ronaldo in maglia Juventus. Martedì potrebbe essere il giorno giusto. Intanto, il portoghese si gode il sole e la tranquillità di un resort di lusso in ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la trattativa - Agnelli - 28 telefonate per convincerlo : L'"affare del secolo" sta prendendo corpo, ma non è facile come sembra. Lo United prova a inserirsi. Dalla Spagna: Marotta non è convinto

Cristiano Ronaldo alla Juve - Marca : "Ha dato la parola ad Agnelli" : Attesa l'ufficialità di CR7 a Torino. Ma nella trattativa, secondo la stampa britannica, sta cercando di inserirsi il Manchester United. Invece i media iberici sono sicuri: è fatta

Cristiano Ronaldo - è Juve : 'Ad Andrea Agnelli ha detto che...'. Bomba dalla Spagna - i bianconeri possono esultare : Sempre più Cristiano Ronaldo . Sempre più Juventus . La chiusura ora è vicinissima: da Londra assicurano che la firma sarebbe arrivata già due giorni fa e che mancherebbero solo 'dettagli ...

Juventus - Ronaldo sempre più vicino : vertice in sede con Agnelli. E il Real lo toglie dalle foto della maglia : Juventus-Cristiano Ronaldo, ci siamo quasi . Cresce l'attesa a Torino per il più grande affare della storia bianconera: il dg Marotta è convinto di poter chiudere in tempi brevi l'operazione, avendo ...

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Juventus : riunione tra Agnelli e Allegri - si parlerà di Ronaldo? : riunione in corso a Torino tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. A quanto apprende l’Adnkronos, l’allenatore della Juve è partito da Trieste dove stava passando alcuni giorni con la compagna, Ambra Angiolini sul set della fiction che sta girando, per recarsi a Torino. L’acquisto dell’attaccante del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, sarà sicuramente il tema ...