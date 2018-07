Juve | 100 milioni non bastano per Ronaldo | la vera richiesta del Real

Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus : il no all'offerta da 100 milioni all'anno : Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus. E soprattutto vuole continuare a giocare ad alti livelli ancora un po', per poi chiudere la carriera negli Stati Uniti, magari fra qualche anno. Per questo ...

Calciomercato Juve - retroscena Ronaldo : offerta dalla Cina - rifiutato ingaggio da 100 milioni : La trattativa che potrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juve è entrata ufficialmente nella sua fase più calda. Quella in cui tutti i tasselli devono andare al loro posto perchè si possa arrivare ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : Cr7 ha detto sì - ma non bastano 100 milioni : La Juventus ha fiducia, sente Cristiano Ronaldo ogni giorno più vicino e la strada verso l’affare del secolo sembra davvero in discesa. A Torino i tifosi sono in fibrillazione, mentre il titolo bianconero in Borsa è cresciuto del dieci per cento e gli analisti si sono divertiti a ipotizzare come virtualmente il club si sia già ripagato il costo del cartellino.--Ma proprio su questo punto bisognerà lavorare. A Madrid tira un’aria diversa. ...

Juventus - Ronaldo rompe col Real 'Se valgo 100 milioni è perchè non mi vogliono' : TORINO - 'Se valgo 100 milioni è perchè non mi vogliono'. Difficile capire quale sia il processo mentale che ha portato Cristiano Ronaldo a formulare questo pensiero: eppure ancora una volta il ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - le prime parole a Marca : «Il Real mi valuta 100 milioni? Vuol dire che non mi ama» : Il mistero sulla trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla Juventus si infittisce. Il quotidiano sportivo spagnolo Marca infatti riporta quelle che sarebbero le prime parole attribuibili a CR7 ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JuveNTUS PER 100 MILIONI/ Ultime notizie - Matuidi entusiasta : "sarebbe fantastico" : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS per 100 MILIONI, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio ALLA postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima ALLA stella Merengues(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:11:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus per 100 milioni/ Ultime notizie : CR7 cerca casa a Torino da due settimane : Cristiano Ronaldo alla Juventus per 100 milioni, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio alla postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima alla stella Merengues(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:29:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus per 100 milioni/ Ultime notizie : operazione da 400 kilos - quanto il fatturato : Cristiano Ronaldo alla Juventus per 100 milioni, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio alla postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima alla stella Merengues(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:17:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO ALLA JuveNTUS PER 100 MILIONI/ Ultime notizie : quanto vale il "brand" CR7 : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS per 100 MILIONI, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio ALLA postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima ALLA stella Merengues(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 00:03:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus per 100 milioni/ Bisogna muovere 500 milioni per arrivare a CR7 : Cristiano Ronaldo alla Juventus per 100 milioni, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio alla postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima alla stella Merengues(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 21:30:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juve - per 'As' è fatta : 'Sì del Real all'offerta da 100 milioni' : 'È la Juve il club in pole position per ingaggiare Cristiano Ronaldo': la clamorosa indiscrezione arriva dalla Spagna, a firma del quotidiano Marca, solitamente molto ben informato sulle vicende Real ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - da follia a possibile colpo. I media spagnoli : “Andrà a Torino per 100 milioni di euro” : Quella che sembrava una semplice suggestione da estate di calciomercato, potrebbe diventare realtà: Cristiano Ronaldo alla Juventus. Dalla Spagna le conferme si rincorrono, dopo la prima indiscrezione lanciata da Marca in copertina. Ora a rilanciare la notizia di un’operazione già in dirittura d’arrivo e un altro quotidiano iberico, As, secondo cui il Real Madrid avrebbe accettato un’offerta da 100 milioni di euro del club bianconero ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - Chiringuito Tv : 'Real accetta offerta bianconera da 100 milioni' : Le voci continuano a rincorrersi, a volte quasi incontrollabili. Tutti cercano qualche dettaglio in più, lo scoop eccezionale. Però sembra proprio tutto vero: la Juventus sta sul serio cercando di ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus?/ Calciomercato - in Spagna sicuri : "Via dal Real Madrid per 100 milioni" : La Juventus pensa a Cristiano Ronaldo: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:08:00 GMT)