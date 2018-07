Jorge Mendes ha 12 milioni di motivi per essere felice dell' arrivo di Cristiano Ronaldo

MILAN - RYBOLOVLEV ULTIMA CHANCE PER YONGHONG LI/ Ultime notizie : Jorge Mendes “aiuta” il patron del Monaco : MILAN , offerta di Dmitrij RYBOLOVLEV a Mr Li: estremo tentativo per sfidare Elliott e Rocco Commisso. Chi è il patron russo del Monaco che tenta la scalata ai rossoneri: le Ultime notizie (Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 23:18:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ultime notizie/ CR7 - Jorge Mendes rassicura la dirigenza bianconera : Cristiano Ronaldo alla Juventus , ultime notizie sulla trattativa del secolo: CR7 “scalpita” per lasciare il Real Madrid. E infatti ha l'elicottero pronto per arrivare a Torino(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:54:00 GMT)

Milan - una mano arriva da Jorge Mendes : André Silva per Falcao : Tutto in attesa del verdetto Uefa: il club francese darebbe ai rossoneri anche un conguaglio economico

Dal Portogallo : Jorge Mendes spinge il Milan su Ruben Dias : Pare però ci possano essere degli spiragli in quanto in soccorso dei rossoneri potrebbe intervenire l'agente più potente del mondo: il noto Jorge Mendes , che con il Milan ha già chiuso l'affare ...

Inter - arriva la sorprendente proposta di Jorge Mendes Video : L'Inter deve smaltire la delusione per la brutta sconfitta subita ieri in casa contro il Sassuolo [Video] per 2-1, sconfitta che potrebbe segnare l'addio definitivo alla corsa Champions, visto che tutto dipendera' da cosa fara' la Lazio quest'oggi contro il Crotone allo stadio Scida. I nerazzurri, infatti, sono rimasti a quota 69 punti al quinto posto, a due lunghezze dai biancocelesti. Nel caso in cui la squadra di Simone Inzaghi non debba ...