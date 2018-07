Jeep Wrangler - Al volante di Rubicon e Sahara 2 2 turbodiesel da 200 CV

Tra città ed off-road : nasce la nuova Jeep Wrangler : Regina indiscussa del fuoristrada – è la Wrangler più abile di sempre nella guida off-road – ma anche protagonista assoluta nell’impiego urbano con comfort ed handling ai massimi livelli Regina indiscussa del fuoristrada e al tempo stesso protagonista assoluta da utilizzare tutti i giorni in città, grazie a eccellenti livelli di comfort e dinamica di guida: è questa l’unicità della nuova Wrangler con cui il marchio ...

Jeep Wrangler - Motori e allestimenti per lItalia : La Jeep Wrangler di nuova generazione arriverà in Italia a partire dal prossimo mese di settembre, portando al debutto nuovi Motori e dotazioni esclusive pur confermando il solido telaio a longheroni da sempre alla base di questo modello. Oltre alla tecnica e alla tecnologia anche lestetica della fuoristrada si è evoluta per aumentare il confort, la praticità dutilizzo e anche lefficienza di marcia: le nuove forme e il parabrezza più inclinato, ...

Jeep Wrangler sponsor del tour “Rolling Stones – No Filter” : a Varsavia l’ultima tappa del tour : La collaborazione tra la band inglese Rolling Stones – No Filter e il leggendario marchio di SUV Jeep Wrangler è iniziata nel 2014 Il tour “Rolling Stones – No Filter” 2018, sponsorizzato da Jeep, è giunto al suo conclusivo ed emozionante atto: domenica prossima a Varsavia (Polonia) si terrà l’ultima di 14 date, tutte sold-out, svoltesi finora nel Regno Unito, in Irlanda, in Francia, in Germania e in ...

La Jeep Wrangler per l’Arma dei Carabinieri : La scorsa settimana a Roma, presso il parco del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, l’Amministratore Delegato del Gruppo FCA Sergio Marchionne ha consegnato al Comandante Generale Giovanni Nistri una Jeep Wrangler che avrà il compito di coadiuvare l’Arma nel presidio della Riviera romagnola. L’icona del marchio Jeep, capace di disimpegnarsi su ogni terreno per garantire […] L'articolo La Jeep Wrangler per ...

Jeep Wrangler mette le stellette e va con i Carabinieri – FOTO e VIDEO : Ieri pomeriggio il numero uno di FCA Sergio Marchionne ha consegnato al Comandante dell’Arma dei Carabinieri Generale Giovanni Nistri una Jeep Wrangler con la livrea dell’Arma, che verrà adibita al presidio del territorio lungo la Riviera Romagnola. In particolare, il nuovo mezzo in dotazione alla Benemerita è equipaggiato con lampeggiante, sirena con supporto telescopico, porta mitra, due porta palette e radio portatile. ...

L’inarrestabile Jeep Wrangler indossa la divisa dell’Arma dei Carabinieri [GALLERY] : Un esemplare speciale della Jeep Wrangler dotata di un pacchetto speciale Mopar sarà utilizzata dall’Arma dei Carabinieri per il pattugliamento direttamente sull’arenile Una speciale Jeep Wrangler che è entrata ufficialmente nel parco veicoli dell’Arma. La vettura è stata consegnata nel corso di un evento speciale che si è svolto alla presenza del Comandante Generale Giovanni Nistri, dell’Amministratore Delegato di FCA Sergio Marchionne, ...

SUV JEEP - Consegnata all'Arma dei Carabinieri una Jeep Wrangler in livrea GUARDA FOTO E VIDEO : La leggenda del marchio Jeep nasce nel mondo militare: Jeep Wrangler discende dalla Willys Overland MA/MB del 1941, il fuoristrada che ha dato inizio alla leggenda del marchio. Viene ricordata non ...

Jeep - Anche la Wrangler veste la divisa dei carabinieri : Una Jeep Wrangler in divisa pensata per presidiare le spiagge della Riviera romagnola nella stagione estiva. L'ha consegnata oggi Sergio Marchionne al comandante generale dell'Arma dei carabinieri Giovanni Nisti. La cerimonia, che si è tenuta a Roma, rafforza il rapporto di collaborazione tra il marchio americano e la Benemerita, che già utilizza sulle strade le Renegade 2.0 Mjt 4WD da 120 CV. "La flotta di queste ultime al servizio ...

La nuova Jeep Wrangler trascina le vendite di Fca in America : 2 Lanciata sul mercato Usa attraverso uno spettacolare spot nel quale sfida il T-rex di Jurassic Park video sotto, la nuova Jeep Wrangler ha avuto un impatto devastante nelle vendite del marchio e dell'intero Gruppo FCA a marzo in America. Il colosso italoAmericano risulta sempre al quarto posto, dietro a General Motors, Ford e Toyota, ma a marzo ha incrementato le vendite del 13,5%, raggiungendo 216.063 registrazioni. Una ...

Jeep - studenti ipotizzano look della Wrangler del 2030 : DETROIT - Giunto al suo sesto anno il concorso Drive for Design organizzato dal FCA US Product Design Office - una iniziativa che punta a far emergere giovani talenti nel mondo dei licei...

Le 10 Jeep Wrangler più esagerate : Dal 1987 la Jeep Wrangler è un’icona tra i veicoli off-road. Ultima evoluzione del progetto CJ, a sua volta derivato dalla Willys prodotta in oltre 650.000 esemplari per l’esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale, la Wrangler ha mantenuto negli anni il suo carattere duro e puro. Posseduta e ammirata da migliaia di appassionati in tutto il mondo, è raro trovarne una in condizioni di perfetta originalità, giacché è prassi ...

Jeep : tre nuove serie speciali per celebrare i 10 anni di Wrangler : Per celebrare i 10 anni della terza generazione dell'icona Wrangler - la leggendaria JK - e salutare il passaggio di testimone al nuovo modello Wrangler che arriverà negli showroom europei dopo l'...

Jeep Wrangler terza serie : tre speciali prima della pensione : ROMA - Wrangler, ossia mandriano. E per metonimia 'attaccabrighe'. Che i rudi cowboy del west non erano certo maestri di galateo. E la Jeep Wrangler, pur essendo diventata più educata e cittadina, ...

Jeep Wrangler - Tre edizioni speciali per l'addio alla terza generazione : La Jeep chiude la carriera commerciale della terza serie della Wrangler con tre edizioni speciali, che saranno protagoniste di un Porte aperte nei weekend del 12-13 e 26-27 maggio. Le versioni sono denominate Golden Eagle, JK Edition e Rubicon Recon. Nella stessa occasione sarà lanciata l'iniziativa Freedom Days con finanziamenti agevolati sull'intera gamma Jeep. La quarta generazione della Wrangler, invece, debutterà in Italia dopo l'estate. ...