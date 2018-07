Jamiroquai a Mantova il 10 luglio | ultimi biglietti in prevendita su TicketOne e info

optimaitalia

(Di martedì 10 luglio 2018) Isi esibiranno questa sera per l’unica tappa italiana estiva del tour.Saranno proprio loro ad aprire l’edizione 2018 diArte e Musica, la rassegna estiva di concerti in piazza Sordello organizzata dal Comune, InsideOut Agency e Shining Production.Il gruppo capitanato dal frontman Jason Kay, cantante e compositore, ritorna aa distanza di 7 anni dal concerto al PalaBam. Dopo il successo dei 2 concerti a Firenze e a Milano dello scorso novembre, la band decide di tornare Italia con un tour sulla scia di Automaton (marzo 2017), ottavo album di un’avventura iniziata ormai un quarto di secolo fa. Jay, che era riuscito ad infiammare il pubblico nelle 2 date autunnali nonostante il problema alla schiena e la febbre, è pronto ad esibirsi nel pieno delle sue forze.Sono previsti turisti da tutto il mondo per assistere all’esibizione della band che ...