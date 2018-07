Jamie Foxx | niente processo per aver schiaffeggiato una donna con il pene

Katie Holmes e Jamie Foxx si sono lasciati? Lei dice di no : Dopo appena qualche mese di vita pubblica alla luce del sole, tra Jamie Foxx e Katie Holmes sarebbe finita. Dagli USA rimbalza infatti la notizia di una interruzione nella relazione tra i due attori americani. Il motivo della rottura sarebbe lo stile di vita piuttosto movimentato del talentuoso Jamie, accusato di apprezzare fin troppo l’approccio da rockstar ai piaceri dell’esistenza: donne, alcol e festini non sono quanto la bella ...

Katie Holmes e Jamie Foxx : «Le voci di crisi? False al 100%» : Smentire una notizia falsa è sempre una perdita di tempo e le star solitamente ignorano le fake news, come nel caso di Victoria Beckham qualche giorno fa, dopo gli ennesimi gossip su un fantomatico divorzio dal marito David. A Katie Holmes, l’ultima vittima delle malelingue, non sono piaciute affatto le voci di una rottura con il compagno Jamie Foxx, tanto che l’attrice si è affrettata subito a chiarire come stanno davvero le cose. E ...

Jamie Foxx : dentro l’incredibile festa da 500mila dollari che ha organizzato l’attore : Con i Migos, Tyga, Michael B. Jordan e tante altre celeb The post Jamie Foxx: dentro l’incredibile festa da 500mila dollari che ha organizzato l’attore appeared first on News Mtv Italia.

Jamie Foxx accusato di aver schiaffeggiato una donna con il suo pene. Lui : “Fatti mai accaduti” : Jamie Foxx mi ha schiaffeggiato con il pene. L’accusa, seria e circostanziata, arriva dagli Stati Uniti, ma con 16 anni di ritardo. Il sito TMZ ha riportato la notizia nelle scorse ore dopo che una donna si è presentata in una stazione della polizia di Las Vegas per denunciare l’accaduto avvenuto oramai oltre tre lustri fa. Nel lontano 2002 la “vittima” assieme ad un’amica si trovava ad un party in casa del premio Oscar quando, a quello che ...

Jamie Foxx e il razzismo : «Quando al college mi tagliarono dal musical» : Ebbene sì, esiste un regista che ha impedito a Jamie Foxx di andare in scena. Certo, stiamo parlando di un episodio accaduto tanti anni fa, ben prima che l’attore americano si aggiudicasse l’Oscar, però è capitato davvero: erano i tempi del college e l’interprete di Ray Charles fu chiamato dagli organizzatori del musical di fine anno. «Mi scritturarono perché avevano bisogno di un tenore», racconta il poliedrico artista statunitense in ...