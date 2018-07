Iugend Rettet | Ong di nuovo nei guai | indagato l' equipaggio

ilgiornale

(Di martedì 10 luglio 2018) Continuano le indagini della procura di Trapani. E dopo il sequestro della nave "Iuventa", disposto lo scorso agosto, e l'apertura dei fascicoli ai danni dei comandanti Jakob Shroter e Jonas Buya, ora a finire nel mirino sono alcuni membri dell'della "". L'Ong urla già alla "criminalizzazione" da parte delle "autorità italiane", rivelando che è stata informata di "iniziative concrete di indagine nei confronti dei singoli componenti dell'". Laè accusata di favorire l'immigrazione clandestina, dopo che il lavoro investigativo ha fatto arrivare a documentare "incontri in mare" tra Ong e libici, sebbene - spiegava Ambrogio Cartosio - "escludo che qualcuno abbia agito per scopi di lucro, mentre sono presenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina". Nelle prime pagine dell'ordine di ...