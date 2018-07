Italia - torna a crescere la produzione industriale : A maggio 2018 la produzione industriale in Italia torna a salire dopo la battuta d'arresto registrata nel mese di aprile . L'indice destagionalizzato mensile mostra una crescita congiunturale in tutti ...

Il debito pubblico Italiano sarebbe di 500 miliardi più alto - ma solo se tornassimo alla lira : ... ben al di sopra di quella soglia del 140% individuata anni fa dal Fondo Monetario Internazionale oltre la quale il debito sovrano di un'economia si mostra insostenibile, tranne rare eccezioni. ...

Vox populi - un programma tv per raccontare l’Italia e tornare a educare : Monica Vitti parla con una suora. È il 1978. Subito dopo Mike Buongiorno dialoga con un prete e un ragazzo che è in procinto di prendere i voti. È il 1981. Poi una ex suora racconta la sua storia. I motivi per i quali ha abbandonato il convento. Infine Luca Giurato intervista un sacerdote che canta. È il 2000. Frame. Immagini che contribuiscono a raccontare preti e suore. La puntata di Vox populi del 6 luglio ha aperto così. Dopo è stata la ...

Lotta - Mondiali cadetti 2018 : Daniel Pramatarov si ferma ai quarti - l’Italia torna a casa da Zagabria con una medaglia : Niente da fare per Daniel Pramatarov, ultimo italiano in gara ai Mondiali cadetti 2018 di Lotta a Zagabria, in Croazia. L’azzurro è stato fermato ai quarti di finale della categoria -45 kg della Lotta greco-romana dal bulgaro Nazaryan, dopo aver sconfitto con grande carisma agli ottavi l’indiano Patil. Per Pramatarov sembrava potersi aprire la strada del ripescaggio, ma il mancato accesso in finale di Nazaryan ha escluso ...

Russia 2018 - l'Inghilterra torna in una semifinale mondiale dopo Italia '90 : Ventotto anni dopo Italia '90, dove arrivò quarta sconfitta dall'Italia nella finale per il terzo posto, l' Inghilterra riapproda nelle semifinali di un campionato del mondo di calcio . Lo fa battendo una modestissima Svezia , che di fatto non ha mai dato l'impressione di poter girare a suo favore la partita. A Samara gli inglesi controllano per tutti i 90' andando ...

Italia torna meta preferita stranieri : 13.00 Saranno 11,5 milioni i turisti provenienti dall'estero quest'estate attratti dalle città d'arte e Roma sarà la regina indiscussa. Dall'indagine del Centro Studi della Cna l'Italia ritorna ad essere una meta più che appetibile. Sul podio anche Firenze e Venezia, ma nella top ten compaiono Napoli,Milano. Verona,Genova,Torino, Ravenna e Pisa. Quasi 30 milioni le presenze, contro i 29 milioni del 2017. La spesa del turismo internazionale ...

Rugby a 7 - Grand Prix 7s Rugby Europe Exeter 2018 : l’Italia proverà a tornare sul podio in Inghilterra : Terza tappa del Grand Prix 7s Rugby Europe: ad Exeter, in Inghilterra, gli azzurri proveranno a tornare sul podio, come fatto nella prima tappa di Mosca. Il girone dell’Italia però si preannuncia ostico: presente l’Irlanda, che ha vinto le prime due tappe, e la Francia, che già ci ha battuto due volte nella tappa transalpina di Marcoussis. A completare il raggruppamento il fanalino di coda della classifica, la Svezia. Il programma ...

Una famiglia su due risparmia. “In Italia ritorna la classe media” : «La ripresa in atto non è forte ma è strutturale e deve essere sostenuta perché l’Italia non ha reagito alla crisi come altri Paesi. Le cose vanno meglio ma la disuguaglianza resta un problema sociale perché la ripresa non ha portato ad un miglioramento delle politiche redistributive». Le parole di Gian Maria Gros Pietro, presidente di Intesa Sanp...

Droga - in Italia ritorna l'uso di eroina e crescono le morti per overdose : Relazione della polizia: boom di marijuana, +117,76%, e droghe sintetiche in polvere, +101,17%,. In calo cocaina e cannabis

In Italia i prezzi dell’assicurazione auto sono tornati a salire : Aumentano i prezzi dell’assicurazione auto (Pixabay) I prezzi dell’assicurazione auto in Italia sono destinati a crescere nel corso dell’anno. Lo dicono i dati dell’osservatorio di Segugio.it, comparatore di costi delle polizze, che ha monitorato migliaia di preventivi assicurativi effettuati dai clienti sul proprio portale. Eppure, fino allo scorso anno, si era assistito a un calo generale dei prezzi: il miglior prezzo ...

Boateng al Sassuolo / Calciomercato - ufficiale : il ghanese torna in Italia per stupire ancora : Boateng al Sassuolo, Calciomercato ufficiale: il ghanese torna in Italia per vestire la maglia della squadra emiliana. Vuole stupire ancora dopo averlo fatto con la maglia del Milan.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:16:00 GMT)

Wikipedia in Italiano è tornata disponibile : Wikipedia è di nuovo accessibile, dopo due giorni durante i quali gli amministratori della versione italiana hanno optato per l’auto-oscuramento come protesta contro il nuovo potenziale assetto di regole europee sul copyright digitale, della cui entrata in vigore il Parlamento europeo ha deciso di riparlare a settembre. Anche in Spagna e in Lettonia gli amministratori locali hanno scelto per la protesta, salvo poi rendere nuovamente disponibile ...

Wikipedia torna a funzionare in Italia : Wikipedia è tornata a funzionare in Italia: dopo lo sciopero indetto per protestare contro la direttiva Ue sul copyright, l'enciclopedia online è tornata operativa per gli utenti del Bel Paese. Le pagine sono infatti di nuovo visibili ed è possibile fare ricerche. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la plenaria del Parlamento europeo ha rimandato il voto a settembre."Se promulgata, la direttiva ...