Italia Independent | aumento di capitale sottoscritto al 77 | 4%

Italia Independent immobile nel primo giorno di aumento : Nessun movimento per Italia Independent nel primo giorno di aumento di capitale . Il titolo è infatti fermo sull'AIM per mancanza di scambi mentre i diritti segnano un teorico +55,56%.

Italia Independent - via libera Assemblea a aumento di capitale : Disco verde dall'Assemblea di Italia Independent al bilancio 2017 e alla ricapitalizzazione. In particolare è stato approvato in sede straordinaria l'aumento di capitale sociale a pagamento, in via ...