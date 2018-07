Italia - aumentano le polizze assicurative sulla casa : In prossimità del periodo estivo, aumenta la preoccupazione degli Italiani di poter subire un danno alla casa durante l'assenza per le vacanze. E' quanto emerge dall'analisi condotta da Facile.it, che ...

Vaccini - le coperture in Italia aumentano. Ecco la mappa di chi si protegge : (Foto: NORBERT MILLAUER/AFP/Getty Images) Oggi, 10 luglio, scade il termine per presentare la certificazione dei Vaccini necessaria per iscrivere il proprio figlio a scuola. O meglio l’autocertificazione, come previsto da una circolare della neoministra della Salute Giulia Grillo. In questo quadro nel quale le vaccinazioni tornano ad occupare l’attualità politica, Wired è in grado di affermare che le coperture sono in aumento. Impossibile ...

Badanti : assunzioni a ore o a termine per l’estate - mentre aumentano quelle Italiane : Con l’arrivo dei mesi estivi, quelli che normalmente le famiglie italiane dedicano alle loro ferie, sono in aumento le richieste di lavoro nel settore domestico. Le richieste di colf, baby sitter e Badanti in questi periodi aumentano di molto poiché molte famiglie sono costrette a lasciare figli, anziani o invalidi a casa, per poter andare in ferie. Basti pensare a coloro che, per via del lungo viaggio per le vacanze, non possono portarsi dietro ...

Mondiali Russia 2018 - la Svezia supera la Corea con il minimo sforzo : aumentano i rimpianti dell’Italia [FOTO] : 1/15 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Federturismo : +10% Italiani in partenza quest’estate - aumentano spesa e giorni : Si avvicinano le ferie e cresce la voglia di vacanza da parte degli italiani, che quest’estate saranno un bel 10% in più a partire rispetto all’anno scorso. Non solo: cresce anche la propensione alla spesa, che si aggirerà mediamente sui 1.500 euro. E per i più fortunati aumenterà anche la durata del viaggio dai 10 ai 14 giorni. Sono positive le previsioni di Federturismo Confindustria per questa stagione estiva. “Il 68% dei vacanzieri ...

In Italia si costruisce meno e calano i lavoratori (ma aumentano le lavoratrici) : In Italia si costruisce meno e calano i lavoratori impiegati nell’edilizia. Nei primi 3 mesi del 2018 c’è stato un calo dell’1% delle costruzioni rispetto al trimestre precedente, secondo quanto rileva...

Poste Italiane : dal 3 luglio aumentano le tariffe per invio di lettere - pacchi e raccomandate : Il modo in cui gli italiani fanno acquisti è cambiato negli ultimi anni, andando incontro ad una crescita sempre maggiore dell’e-commerce che spinge a beneficiare di sconti importanti dalle piattaforme di vendita online e, di conseguenza, contribuisce ad aumentare le spedizioni e consegne. Non stupisce che Poste Italiane abbia deciso di prendere al volo questa opportunità puntando su investimenti destinati a migliorare i servizi legati ...

Poste Italiane : Dal 3 Luglio Aumentano I Prezzi Per Posta4 - Raccomandate E Altro : Poste, a Luglio via all’aumento dei costi per spedire pacchi e lettere. Poste, dal 3 Luglio tariffe in aumento: ecco quali servizi subiranno i rincari. Poste, Aumentano le tariffe: più caro spedire lettere e pacchi Poste Italiane: nuove tariffe per Raccomandate e pacchi da Luglio 2018 Arriva un’altra brutta notizia per le tasche degli italiani: anche inviare una […]

Editoria : al Nord si legge di più - in Italia aumentano lettori e scrittori : Padova, mag. (AdnKronos) – Anche se il Veneto non compare tra le regioni d’Italia dove si legge di più, è comunque al Nord che si concentrano i lettori che, in base al rapporto dell’ Associazione Italiana Editori, sembrano preferire ancora il libro alle innovazioni tecnologiche. Nel dossier si evince anche che i romanzi sono i più graditi a seguire avventura e gialli mentre la poesia interessa una piccola fetta di mercato. ...

Le multe aumentano dell'81% - ma gli Italiani non le pagano : Negli ultimi dieci anni, secondo le stime della Cgia di Mestre, le multe a seguito della violazione del codice della strada sono umentate di quasi l'81%, ma il numero degli automobilisti che le pagno è sceso drasticamente.Gli ultimi dati disponibili risalgono al 2016, anno in cui appena il 39% di chi ha ricevuto una contravvenzione per divieto di sosta o superamento dei limiti di velocità ha pagato. Infatti, il 61% non ha versato i soldi dovuti. ...

Negli ospedali Italiani aumentano i casi di medici aggrediti. Cosa sta succedendo : Ogni giorno, in media, Negli ospedali italiani una decina tra medici, infermieri e operatori sanitari subiscono aggressioni da parte dei familiari dei pazienti. E così, il dottor Fabio Toffoletto che dirige il Dipartimento urgenza ed emergenza e coordina tutti i pronto soccorso del Veneto orientale ha deciso di 'armare' il personale con 200 fischietti. A riceverlo saranno i medici e paramedici dei PS di San ...