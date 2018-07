Iron Maiden a Somma Lombardo | tifosi d’eccezione in un bar per l’Inghilterra ai mondiali

optimaitalia

(Di martedì 10 luglio 2018) Gliseguono la partita deidi calcio in un bar della cittadina. Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers e Niko McBrian sono atterrati a Malpensa poco prima del concerto in programma per il Milano Summer Festival dello scorso 9 luglio 2018 ma, da grandidell'Inghilterra, hanno voluto seguire la partita di sabato scorso in un bar poco distante dal caos milanese.Glisi improvvisano turisti inglesi per accedere ad un bar di provincia e seguire, con gli altri clienti, l'intera partita della loro squadra del cuore.L'Inghilterra, infatti, nei quarti di finale deisabato si trovava ad affrontare la Svezia.Lo staff del Café Gallo diLombarda racconta che a mezz'ora dall'inizio della partita una telefonata da parte di alcuni turisti ha raggiunto il bar per chiedere se sarebbe stata ...