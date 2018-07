Intervista a Jamie Dimon Jp Morgan | «Al fianco dell’Italia Uscire dall’euro una

ilsole24ore

(Di martedì 10 luglio 2018) Il banchiere non ha dubbi: J.P.è in Italia da più di 100 anni e «intende rimanerci per i prossimi 100 anni».non vede vie d’uscitasenza «catastrofi» ma vede i benefici che l’Unione europea e l’Unione monetaria europea portano e hanno portato agli europei. A preoccupare il banchiere non è la fine del Qe, quanto piuttosto le possibili ripercussioni dalla politica dei dazi di Trump, che potrebbe avere ripercussioni negative sulla fiducia e quindi sulla crescita...