Inter | Moratti | Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sto rosicando

Moratti : 'CR7? Complimenti alla Juventus. Avrei preferito che andasse all'Inter' : MILANO - 'È chiaro che Avrei preferito che lo avesse fatto l'Inter un colpo del genere, però trovo che sia stata un'idea intelligente quindi Complimenti alla Juve. Hanno avuto un'ottima idea, poi il ...

Moratti su scambio Icardi-Higuain : "Spero che Icardi rimanga all'Inter Altrimenti - meglio darlo alla Juve" : La possibile trattativa tra Juventus e Inter , che porterebbe Icardi alla Juventus e Higuain più una cifra che si aggira sui 50 milioni, sta infiammando il calciomercato e gli animi dei tifosi. Sull'...

Inter-Juventus - Moratti conferma il clamoroso scambio Higuain-Icardi : scambio Higuain-Icardi – Sembrava una voce destinata a non avere conferma, adesso l’ex presidente dell’Inter Moratti apre ad un possibile scambio tra Higuain-Icardi: “Icardi è un giocatore in costante crescita e il suo vero potenziale non lo conosciamo ancora – ha detto nell’intervista a “FcInterNews” -. Di conseguenza c’è molta curiosità verso quel che ancora può diventare, certamente più ...

Inter - Moratti : "Icardi? Piuttosto che la clausola - meglio Higuain e 50 milioni" : Da giorni i forum dei tifosi nerazzurri , e anche bianconeri, sono in fibrillazione dopo le voci, nate da un articolo del Corriere, su una possibile offerta bianconera per Mauro Icardi, che comprende ...

Calciomercato Inter - Moratti : 'Lo Scudetto è possibile - ma ora servono gli acquisti' : Un finale di stagione thrilling, che ha regalato all'Inter la qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo centrato da Luciano Spalletti, con il 3-2 dell'Olimpico che è ancora vivo negli ...

Moratti : 'Inter - lo scudetto è possibile' : MILANO - Conquistata la qualificazione alla Champions League , in casa Inter tiene banco il mercato. Lo sa bene anche l'ex patron nerazzurro Massimo Moratti , che auspica rinforzi per la squadra di ...

Inter - Moratti è sicuro : “possiamo vincere lo scudetto” : L’Inter ha concluso il campionato con la qualificazione in Champions League, risultato fondamentale per programmare al meglio il futuro. Il club nerazzurro si sta muovendo in modo importante sul mercato, alcuni colpi chiusi (Asamoah, De Vrij, Lautaro Martinez), altri in arrivo. Nel frattempo l’ex presidente Massimo Moratti crede nello scudetto per la prossima stagione: “Il finale di campionato ha fatto grande piacere, ora ...

Moratti : 'Si è rivista la vera anima dell'Inter' : 'È stata una grandissima vittoria e una grande partita, anche emotivamente'. Così l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, intervistato sotto la sede della Saras, ha commentato il successo dei ...

Massimo Moratti compie 73 anni e racconta la sua passione per l'Inter : Il Presidentissimo, come viene chiamato dai tifosi interisti Massimo Moratti, ha compiuto 73 anni, il suo nome è legato indissolubilmente al leggendario quintuple del 2010: Uefa Champions League, Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Mondiale per Club I Moratti e l'Inter : un pezzo di cuore La famiglia Moratti ha un legame particolare con l'Inter, tutto nasce nel 1955 quando il padre di Massimo, Angelo Moratti rileva la società dal suo ...

Letizia Moratti e l'economia sostenibile : ritratto di una donna che ha saputo Interpretare i tempi : Invece, i ragazzi volevano dimostrare al mondo che SanPa avrebbe superato tutto». Lei come ha cresciuto i suoi figli? «Spero come una madre capace di ascoltare e di guidare». Oltre a giocarci a ...

Inter-Juve - Interviene Moratti : “Situazioni strane. E’ un ritorno al passato…” : Inter-Juve- Massimo Moratti ha espresso il suo punto di vista dopo circa una settimana dalla sfida di San Siro tra Inter e Juventus. L’ex presidente ha commentato in modo chiaro e diretto senza troppi giri di parole. “SITUAZIONI STRANE” Il Presidente ha così affermato: “Per tanti interisti è stato un ritorno al passato. Di colpo […] L'articolo Inter-Juve, interviene Moratti: “Situazioni strane. E’ un ...

Inter - Moratti : "Con la Juve sempre la solita storia. È il passato che torna" : Posso dire che ho visto di nuovo le immagini di allora e non capisco come Ceccarini abbia potuto dire che era fallo di Ronaldo ', come si legge su La Gazzetta dello Sport .

