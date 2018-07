Inter | la presentazione di Asamoah LIVE

Calciomercato Inter : giovedì la presentazione di Politano : giovedì 5 luglio alle ore 16.30 è in programma la conferenza stampa di presentazione di Matteo Politano, nuovo acquisto dell’Inter. L’appuntamento e’ alla Rinascente di Milano Piazza Duomo presso Maio Restaurant.L'articolo Calciomercato Inter: giovedì la presentazione di Politano sembra essere il primo su CalcioWeb.

Radja Nainggolan Inter - presentazione : gioco ovunque - l'importante è dare il massimo! : Radja Nainggolan, presentazione in diretta: streaming video e tv, il nuovo centrocampista dell'Inter parla ai giornalisti in conferenza stampa.

Inter - Nainggolan : segui live la presentazione su Gazzetta.it : E' il giorno della prima conferenza stampa di Radja Nainggolan. A Palazzo Parigi, nel centro storico di Milano, alle 13 l'Inter presenta il centrocampista belga appena prelevato dalla Roma. bagno di ...

Inter - Nainggolan : la conferenza di presentazione in diretta LIVE. Ha scelto la maglia numero 14 : Trentotto milioni di euro tra contropartite tecniche , Santon e Zaniolo, ed econimche , 24 milioni di euro cash, per portarlo a Milano. Radja Nainggolan è dell'Inter. Il centrocampista belga, dopo ...

Il programma della presentazione del rapporto Agi/Censis per #InternetDay : Martedì 26 giugno, ore 08:30 - Sala della Regina, Camera dei Deputati, Roma programma 08:30 Registrazione e welcome coffee – ingresso consentito entro ore 08:50 09:00- 09:15 Saluti Istituzionali Roberto Fico, Presidente Camera Deputati 09:15-09:20 Saluti Stefano Trumpy, Presidente Internet Society Italiana, Claudio Roveda, Direttore Generale COTEC 09:20- 09:30 “L’ora della ...

Hype alle stelle per Cyberpunk 2077? Trapela l'Intero audio della presentazione a porte chiuse dell'E3 2018 : Mentre nella giornata di ieri abbiamo cercato di rispondere al perché lo sviluppo di Cyberpunk 2077 si stia rivelando così lungo, quest'oggi torniamo a parlare del titolo sviluppato da CD Projekt RED con una notizia molto diversa, un leak davvero particolare.Come molto probabilmente saprete Cyberpunk 2077 è stato il protagonista assoluto di una presentazione a porte chiuse tenutasi durante l'E3 2018, una presentazione dedicata completamente alla ...