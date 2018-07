Inter | Asamoah | Mi sento come a casa Potevo restare alla Juve ma ho scelto questa

Inter - la presentazione di Asamoah LIVE : Sei anni alla Juventus, conclusi con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia. Per Kwadwo Asamoah inizia una nuova avventura all'Inter, riuscita a convincere il ghanese a sposare il progetto ...

Formazione Inter 2019 : ipotesi Asamoah e Vrsaljko sulle fasce - unica punta Icardi (RUMORS) : Stando alle operazioni di mercato concluse dall'Inter, gli esperti del settore hanno cominciato a formulare le prime ipotesi di Formazione per la stagione 2018/2019. I cronisti di Sky ne hanno ipotizzato una abbastanza probabile, con un 4-2-3-1 come modulo base. In porta come al solito Samir Handanovic che davanti si troverà al centro Skriniar e De Vrij, mentre sulle fasce verrà dato spazio ad Asamoah e ad un nuovo terzino destro: il nome che ...

Inter - ufficiale l’arrivo di Asamoah : L‘Inter comunica di aver perfezionato il contratto con Kwadwo Asamoah, il giocatore ghanese vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2021. Nato ad Accra il 9 dicembre 1988, Asamoah arriva in nerazzurro dopo aver vestito le maglie di Udinese e Juventus, oltre a quella della Nazionale ghanese. Asamoah ha collezionato sinora un totale di 69 presenze e 4 reti con la Nazionale del suo paese con cui ha conquistato un terzo bronzo nel ...

Calciomercato - Asamoah : “a breve annuncerò la mia nuova squadra”. Sarà l’Inter : Kwadwo Asamoah ha parlato ai microfoni di Citi FM, tornando su quello che Sarà il suo futuro dopo sei anni di Juve: “Le voci di mercato sono frequenti, come giocatore, le squadre si approcciano a te, provano a fare le loro mosse. Non resto alla Juventus perché ho già fatto una dichiarazione e ho detto addio. Probabilmente, la squadra alla quale mi unirò Sarà annunciata molto presto – ha rivelato – Ho trascorso sei anni positivi ...

Asamoah porterà all'Inter la mentalità vincente : MILANO - Sei scudetti e 21 presenze nella fase finale di Champions League . È l'esperienza che porta in dote Asamoah all'Inter. Luciano Spalletti , nelle dichiarazioni di questi giorni, ha parlato ...

Spalletti : 'Rinnovo - non ci sono novità. Sarri? Gli lascio la panchina dell'Inter. Lautaro è pronto - de Vrij e Asamoah...' : Magari non abbiamo fatto tutti i passi avanti che i campioni del mondo di chiacchiere si aspettavano' SUI NUOVI ACQUISTI - De Vrij, Lautaro e Asamoah mostrano che i nostri sono dirigenti sono attenti ...

Asamoah : 'Orgoglioso di avere fatto parte della Juventus - all'Inter per la famiglia' : ... Massimiliano Allegri e Antonio Conte', sottolineando anche l'onore di 'aver giocato con leggende del calcio e con alcuni dei migliori giocatori al mondo'. In chiusura il ringraziamento ai dirigenti ...

Asamoah lascia la Juventus : la commovente lettera del futuro Interista : Ultimi giorni da calciatore della Juventus per Asamoah, l’esterno pronto ad una nuova avventura, quella con la maglia dell’Inter. Sono state stagioni importanti per il calciatore, addio doloroso ma inevitabile con la Juventus, le parti hanno deciso per il divorzio. Adesso Asamoah ha deciso di scrivere una lettera d’addio: “Ciao Juve, me ne vado per una scelta di vita ma porterò sempre nel cuore il ricordo di questi ...

Asamoah : "Ciao Juve - per sempre nel cuore. Me ne vado per una scelta di vita". Ora l'Inter lo aspetta : Il messaggio dell'esterno ghanese: "Ho scelto una nuova avventura, nonostante la proposta di un nuovo contratto"

Inter - visite mediche ok per Asamoah : terzo rinforzo per Spalletti : L' Inter del futuro sta prendendo sempre più forma e dopo aver definito gli acquisti di Lautaro Martinez dal Racing Club de Avellaneda e di Stefan de Vrij, a parametro zero dalla Lazio, Piero Ausilio ...

