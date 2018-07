Incidente in moto per George Clooney in Sardegna

George Clooney - Incidente in moto in Sardegna : incidente in moto per George Clooney. L'attore hollywoodiano era appena uscito dall'hotel in cui alloggiava, a Loiri Porto San Paolo, quando è stato investito da un'autovettura nei pressi della località Costa Corallina. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, la polizia locale e i soccorsi del 118, e il divo americano è stato trasportato al Pronto Soccorso di Olbia. Al momento le sue condizioni di salute non sono gravi, ed è in ...

George Clooney - Incidente in moto in Sardegna. Il risultato della tac : La notizia dell' incidente in moto per George Clooney ha fatto in pochi minuti il giro del mondo partendo dalla Sardegna, dove l'attore si è scontrato con un'automobile. Tanta la preoccupazione per i ...

George Clooney ferito in un Incidente in moto in Sardegna Il divo ricoverato in ospedale : Il divo era a bordo di uno scooter quando è stato travolto da una macchina. ricoverato in ospedale a Olbia, le sue condizioni non sarebbero gravi

George Clooney - “Incidente stradale in moto in Sardegna : scontro con un camioncino” : L’attore George Clooney è stato vittima poche ore fa di un incidente stradale in Sardegna. Lo rivela il settimanale Chi: l’attore, che si trova sull’isola per girare un film, stava percorrendo la strada statale in località Costa Corallina, in provincia di Olbia, quando il suo scooter si è scontrato con un camioncino. L’attore è stato trasportato in ospedale mentre la polizia stradale sta verificando la dinamica dell’incidente. Foto ...

George Clooney - Incidente in moto contro un'auto in Sardegna : trasportato al pronto soccorso di Olbia : Preoccupazione per George Clooney, l'attore è stato vittima di un incidente stradale in Sardegna. Immediatamente soccorso, è stato portato al pronto soccorso di...

George Clooney ferito in un Incidente in moto in Sardegna : ricoverato in ospedale : George Clooney ferito in un incidente stradale in Sardegna: l'attore si trovava a bordo di uno scooter in località Costa Corallina quando si è scontrato con una macchina. ricoverato in ospedale, le ...

Incidente tra un’auto e una moto a Predazzo : muore un motociclista - due i feriti : Grave Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì a Predazzo, in Trentino, lungo la statale 48 delle Dolomiti. Un motociclista, il 35enne Enrico Vinante di Tesero, è morto sul colpo. feriti e trasportati in elicottero in ospedale gli occupanti dell’auto coinvolta nello schianto, madre e figlio di 74 e 50 anni.Continua a leggere

Incidente a Merone - gravissimo un motociclista FOTO e VIDEO : Questa mattina intorno alle 7 c'è stato un Incidente a Merone. In gravissime condizioni un motociclista. Incidente a Merone: gravissimo un motocilista Lo scontro è avvenuto tra uno scooter 'Neos' ...

Incidente su A2 - 43enne tampona moto : guidava sotto effetto di alcool e stupefacenti : Il personale della Polstrada di Palmi ha effettuato i primi accertamenti sulla scienza dell'Incidente, rinvenendo nell'abitacolo del veicolo uno spinello ancora acceso. L'autista dell'autovettura è ...

Paolo Crivellin - Incidente in moto/ Uomini e donne - “Noi motociclisti ci lasciamo la vita” : Paolo Crivellin ha avuto un incidente in moto; l'ex tronista di Uomini e donne preoccupa le estimatrici, Angela Caloisi rassicura tutti: “Nulla di grave!”.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 00:50:00 GMT)

Uomini e Donne - Incidente in moto per Paolo Crivellin : Paolo Crivellin, uno degli ex tronisti di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 dopo la pausa estiva, ha avuto un incidente in moto.Fortunatamente, non si è trattato di un incidente dalle conseguenze troppo gravi, considerando che è stato direttamente l'ex tronista ad informare i fan sull'accaduto, tramite un'Instagram Stories, condivisa dall'ospedale.prosegui la letturaUomini e Donne, ...

PAOLO CRIVELLIN - Incidente IN MOTO/ Uomini e Donne - solo una lussazione ma tanto spavento : la dinamica : PAOLO CRIVELLIN ha avuto un INCIDENTE in MOTO; l'ex tronista di Uomini e Donne preoccupa le estimatrici, Angela Caloisi rassicura tutti: “Nulla di grave!”.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:31:00 GMT)

Incidente in moto per Paolo Crivellin : l'ex tronista in ospedale : Momenti di apprensione per Paolo Crivellin. L'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un brutto Incidente con la moto lunedì mattina, come testimonia una sua storia su Instagram nella sala traumi di un...

Uomini e Donne - Incidente in moto per Paolo Crivellin : interviene Angela : Uomini e Donne, Paolo Crivellin investito in moto: i fan preoccupati, interviene Angela Caloisi Paolo Crivellin di Uomini e Donne ha avuto un brutto incidente in moto in queste ultime ore. A dare la notizia ci ha pensato proprio l’ex tronista attraverso una Storia su Instagram. Il giovane ha condiviso una foto che ritrare la […] L'articolo Uomini e Donne, incidente in moto per Paolo Crivellin: interviene Angela proviene da Gossip e ...