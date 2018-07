Incendi in Sicilia | nuovo intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare

Sicilia - decine di Incendi nel Palermitano : Sicilia, decine di incendi nel Palermitano Il più grave è divampato nel territorio di Alimena, dove è stato necessario l’intervento dei canadair per domare le fiamme. Roghi anche a Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Bagheria, Partinico e Terrasini Parole chiave: ...

Incendi in Sicilia : nuovo intervento di un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare : Nel tardo pomeriggio di ieri un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare è decollato dalla base aerea di Trapani Birgi per spegnere un Incendio nelle zone di Menfi e Sciacca in provincia di Agrigento. L’equipaggio, decollato su ordine del C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (Ferrara) in coordinamento con il S.O.U.P. (Sala ...

Incendi Sicilia : devastata un ettaro di macchia mediterranea nel Palermitano : Incendio in provincia di Palermo, a Gangi, in contrada Zappaiello. Per cause corso accertamento, si è sviluppato il rogo che ha devastato un’area di un ettaro di macchia mediterranea. Sul posto carabinieri, corpo forestale e vigili del fuoco del distaccamento di Petralia Soprana. Le fiamme sono state domate alle 13.30. Danni in corso di quantificazione. Nessun danno a persone o immobili. L’autorità giudiziaria sarà informata dal ...

Incendi : la Regione Sicilia noleggia 6 elicotteri : Una flotta di sei elicotteri verrà schierata nei prossimi giorni dalla Regione Siciliana per la campagna antIncendio boschivo. E’ andata a buon fine, infatti, la gara europea per il noleggio dei mezzi avviata dal Comando del Corpo forestale nel mese di febbraio. A gestire il servizio un raggruppamento temporaneo di imprese formato da due aziende: la E+S Air di Salerno e la Helixcom di Caltanissetta. I mezzi (5 da impiegare fino al 15 ...

Incendi in Sicilia : due roghi nel Palermitano : In provincia di Palermo oggi due Incendi hanno impegnato i vigili del fuoco e i canadair: fiamme sono divampate nella zona di Termini Imerese, in contrada Franco, in una villetta. Il rogo è stato domato dopo due ore di intervento. Incendio anche a Monte Caputo nel territorio di Monreale, ieri in fiamme: sul posto le squadre antIncendio e i canadair, le fiamme minaccerebbero alcune villette. L'articolo Incendi in Sicilia: due roghi nel ...

Incendi Sicilia : oltre 300 chiamate ieri ai Vigili del Fuoco : Sono state oltre 300 ieri le chiamate ai Vigili del Fuoco di soccorso tecnico per Incendi boschivi, che hanno interessato anche strutture abitative. Lo rende noto il dipartimento dei Vigili del Fuoco. L’emergenza ha interessato in particolare le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. ”Di particolare rilevanza – dicono i pompieri – gli interventi che hanno reso necessario lo sgombero dell’Istituto ...

Incendi - Coldiretti Sicilia : “Agire subito per evitare i danni dell’estate scorsa” : “Gli Incendi che hanno già provocato danni alle serre nel ragusano sono un segnale gravissimo e pericolosissimo. Non possiamo permetterci di passare un’altra stagione come l’estate scorsa dove il fuoco ha devastato migliaia di ettari“: lo dichiara il presidente Coldiretti Sicilia Francesco Ferreri in riferimento ai roghi che ieri hanno danneggiato alcune strutture serricole a Scoglitti e Santa Croce Camerina e costretto ...

Caldo - scirocco e piromani : è già emergenza Incendi in Sicilia - 190 roghi solo ieri : Caldo, scirocco e piromani hanno già fatto scattare l’emergenza incendi in Sicilia: secondo i vigili del fuoco solo ieri sono stati oltre 190 gli interventi per incendi boschivi. Le province più colpite sono state quelle di Ragusa, Catania, Caltanissetta e Agrigento. Nel Ragusano ieri sono stati impiegati due Canadair e un elicottero, e sono state evacuate ottocento persone del Club Med. I vigili del fuoco del Comando di Catania sono ...

