In vista dell' uscita di Battlefield V EA distribuirà gratuitamente le espansioni di

Intervista – Chef Rubio : «Racconto la vita dei camionisti e combatto le intolleranze con le lame della cultura» : Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini non è solo uno degli Chef più amati della tv e del web, ma è autentico fenomeno mediatico, un divulgatore di cultura culinaria “sui generis”, ribelle e tatuato che utilizza il cibo come forma di condivisione, integrazione e recupero sociale abbattendo le barriere di razza, lingua e religione scavalcando il modello della novelle cuisine degli Chef patinati e stellati con quello del cibo di strada. ...

Tour de France 2018 : le pagelle della terza tappa. BMC impeccabile - Froome colma lo svantaggio. Male Bahrein-Merida - Movistar e UAE : La terza tappa del Tour de France 2018 regala il successo della BMC a tre anni di distanza dall’ultima cronometro a squadre disputata e vinta proprio dalla formazione americana. Tre maglie gialle diverse dopo altrettanti giorni, non accadeva proprio dal 2015. Diamo i voti ai protagonisti di oggi. LE pagelle della terza TAPPA BMC Racing Team 9: meglio di così non poteva andare, tappa e maglia gialla sulle spalle di Greg Van Avermaet. ...

Tour de France 2018 : le pagelle della terza tappa. BMC impeccabile - Froome colma lo svantaggio. Male Bahrein-Merida - Movistar e UAE : La terza tappa del Tour de France 2018 regala il successo della BMC a tre anni di distanza dall’ultima cronometro a squadre disputata e vinta proprio dalla formazione americana. Tre maglie gialle diverse dopo altrettanti giorni, non accadeva proprio dal 2015. Diamo i voti ai protagonisti di oggi. LE pagelle della terza TAPPA BMC Racing Team 9: meglio di così non poteva andare, tappa e maglia gialla sulle spalle di Greg Van Avermaet. ...

"Sosteniamo la May - Bruxelles la aiuti". Intervista al sottosegretario e "ministro degli Esteri della Lega" Guglielmo Picchi : "Il governo di Theresa May va sostenuto". Guglielmo Picchi non solo da sottosegretario alla Farnesina è il più alto in grado nella filiera Esteri della Lega, non solo è il più stretto consigliere per gli affari internazionali di Matteo Salvini, ma è anche amico personale di Boris Johnson ed è stato eletto per tre volte in Parlamento nella circoscrizione Esteri. Proprio a Londra, dove viveva fino a ...

Wall Street : attese positive in vista dell'avvio della reporting season del secondo trimestre : Tra i numerosi appuntamenti della settimana entrante, spicca l'avvio della earning season a stelle e strisce. "Le attese degli analisti sono positive anche se potrebbero pesare negativamente le ...

Assassin's Creed Odyssey presenterà grandi miglioramenti dal punto di vista della varietà delle missioni : Assassin's Creed Odyssey si presenta come uno dei giochi più audaci del franchise, portando ancora più avanti i cambiamenti introdotti da Origins lo scorso anno, soprattutto sotto l'aspetto RPG. Tra le novità del prossimo episodio, le scelte del giocatore sembrano essere la più grande, con le scelte di dialogo e la scelta del personaggio che interpreteremo.Tuttavia, ci sono alcuni altri "problemi" che molti fan di Assassin's Creed hanno ...

La propaganda di guerra della 'societ civile' che prepara le guerre. Intervista al Prof. Tim Anderson : Poi c'è la costante repressione del popolo palestinese e della sua economia, aggravata dal sostegno europeo a Israele. Tutto ciò significa che i buoni rapporti con la regione araba e musulmana ...

Sconti e promozioni in vista dell’Amazon Prime Day 2018 : l’offerta ai neo iscritti : Manca poco più di una settimana all'appuntamento con l'Amazon Prime Day 2018, che vi ricordiamo cadrà il prossimo 16 luglio, nei tempi e nelle modalità che vi abbiamo indicato per filo e per segno in questo nostro precedente articolo. Vi sentite abbastanza carichi per questo grande evento? Immaginiamo di sì, pertanto abbiamo deciso di segnalarvi qualche dritta utile affinché il risparmio da voi accumulato possa crescere anche di più. La ...

F1 - Lauda sorpreso dalla velocità delle due Ferrari : “ecco cosa mi spaventa in vista della gara” : Il presidente non esecutivo della Mercedes ha parlato della competitività delle due Ferrari, esprimendo preoccupazione in vista dell gara Lewis Hamilton è in pole position a Silverstone, ma Niki Lauda appare preoccupato. Il presidente non esecutivo della Mercedes non si fida delle due Ferrari, apparse velocissime nel corso delle qualifiche. Photo4 / LaPresse Una competitività che non lascia dormire sonni tranquilli a Lauda, che non ...

FqMillennium - la regina del porno femminista Erika Lust : “Così voglio rivoluzionare l’hard”. L’anticipazione dell’intervista : Svedese di nascita ma spagnola d’adozione, produttrice e regista, Erika Lust (al secolo Erika Hallqvist) è considerata pioniera di un nuovo modo di concepire il cinema per adulti. Ideato da donne per soddisfare prima di tutto donne. In quasi 15 anni di carriera ha firmato oltre 100 cortometraggi e quattro lavori lunghi, con cui ha provato a dare una nuova forma al piacere femminile, rovesciando le regole non scritte di un’industria, ...

FqMillennium - la regina del porno femminista Erika Lust : “Così voglio rivoluzionare l’hard”. L’anticipazione dell’intervista : Svedese di nascita ma spagnola d’adozione, produttrice e regista, Erika Lust (al secolo Erika Hallqvist) è considerata pioniera di un nuovo modo di concepire il cinema per adulti. Ideato da donne per soddisfare prima di tutto donne. In quasi 15 anni di carriera ha firmato oltre 100 cortometraggi e quattro lavori lunghi, con cui ha provato a dare una nuova forma al piacere femminile, rovesciando le regole non scritte di un’industria, ...

Il racconto dell’attivista milanese bloccata in Turchia per undici giorni : “È stato un incubo - ho temuto il peggio” : “È stato un vero incubo, ho temuto il peggio. Su di me c’era l’accusa pendente di propaganda terroristica. Pensavo che avrebbero potuto portarmi in carcere e punirmi in qualche modo”. Sono le parole dell’attivista milanese, Cristina Cattafesta, per 11 giorni bloccata a Gaziantep, in Turchia, in un centro di espulsione. La donna si era recata nel Kurdistan turco per seguire il corretto svolgimento delle elezioni ...

Marco Armani : "Spero di ottenere bei risultati nonostante i pregiudizi delle radio" | L'INTERvista : Non si è mai fermato Marco Armani in questi anni, ma soprattutto ha sempre continuato a credere nella musica. All'apice del successo negli anni '80 e '90, grazie al brano "Tu dimmi un cuore ce l'...

Nella Top ten della saggistica fa faville una «rivista» : Matteo Sacchi Guardando le classifiche di vendita della saggistica relative alle ultime due settimane ci si trova di fronte ad un piccolo caso editoriale. Ovvero l'irrompere nei piani alti di una ...