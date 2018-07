In Spagna | ' Così il mondo Juventus ha conquistato il cuore di Ronaldo'

Accoglienza - migranti e frontiere : così si comportano Francia - Spagna e Malta : Parigi respinge i migranti economici, la Spagna usa diplomazia e repressione, Malta non ha sottoscritto l’accordo chiave

Spagna : Sanchez vara il governo delle donne - mai così 'rosa' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

"Così difenderò il made in Italy Alleanza con Francia e Spagna" : "La priorità da ministro dell'Agricoltura in questo momento è la problematica della PAC (Politica Agricola Comune), visto e considerato che il 18 giugno saremo a Bruxelles a trattare proprio la tematica della PAC con tutti i ministri... Segui su affaritaliani.it

"Così difenderò il made in Italy Alleanza con Francia e Spagna" Il ministro Centinaio ad Affari : "La priorità da ministro dell'Agricoltura in questo momento è la problematica della PAC (Politica Agricola Comune), visto e considerato che il 18 giugno saremo a Bruxelles a trattare proprio la tematica della PAC con tutti i ministri... Segui su Affaritaliani.it

"Così difenderò il made in Italy Alleanza con Francia e Spagna" Il ministro Centinaio ad Affari : "La priorità da ministro dell'Agricoltura in questo momento è la problematica della PAC (Politica Agricola Comune), visto e considerato che il 18 giugno saremo a Bruxelles a trattare proprio la tematica della PAC con tutti i ministri... Segui su Affaritaliani.it

F1 gp di Spagna : il ritorno di "the hammer" Lewis Hamilton. Ferrari così non va! : Una brutta Ferrari rimedia solo un quarto posto e un ritiro per problemi tecnici. Se in Cina e poi a Baku non si è riusciti a capitalizzare quanto di buono fatto in qualifica, qui in Spagna né Vettel, né Raikkonen sono mai stati della partita.Gara strana quella al Montmelò e diciamolo, anche un po' bruttina: per un minuto sembrava di essere tornati nel 2014 quando le Mercedes prendevano il volo e dopo due giri, ...

F1 Spagna - Hamilton : «Bene così ma volevo un record in ogni settore» : BARCELLONA - Hamilton è raggiante: 'Sono molto contento, la pole mi mancava da un po' e volevo fare un record in ogni settore' . Lewis ha messo a segno la pole e il record della pista a Montmelò, dove ...

MotoGP 2018 : GP Spagna - Yamaha indietro tutta. Maverick Vinales : 'Mai così male nel 2018' : Weekend in salita per le due Yamaha a Jerez , dove domenica alle 14 , gara in esclusiva su Sky Sport MotoGP HD, canale 208, si corre il quarto GP della stagione. Gara importante per il team, come ha sottolineato Valentino Rossi nei giorni scorsi: "E' una tappa cruciale per capire il nostro ...

Così una sentenza in Spagna sulla violenza sessuale può impattare sull'Europa. Parla Roman : Il caso della violenza sessuale a San Fermín promuoverà una riforma politica e sociale. Per Román, è molto probabile che "a medio termine ci sarà un cambiamento della legislazione europea. In Spagna ...

Maverick Viñales - GP Spagna 2018 : “Voglio continuare così. Sono curioso di vedere come andrà la Yamaha qui” : Maverick Viñales arriva con molta fiducia al GP di Spagna. Dopo le difficoltà dello scorso anno, lo spagnolo è in ripresa. In Texas ha chiuso sul podio ed è terzo nella classifica del Mondiale, sintomo dei progressi fatti dalla Yamaha. “Dovevo migliorare la prima parte di gara, in Qatar e Argentina ero andato meglio nella seconda. Stiamo facendo progressi, possiamo ancora migliorare e alzare di molto il nostro livello. Ad Austin mi Sono ...