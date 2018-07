In rilascio sul Samsung Galaxy Note 8 l’aggiornamento XXU3CRF4 | OTA su no brand Italia

optimaitalia

(Di martedì 10 luglio 2018) Sulla via ufficiale dell'aggiornamento del8 noall'ultimo pacchetto N950F, di cui vi avevamo già dato evidenza giorni fa. Si tratta della release contraddistinta dalla patch di sicurezza aggiornata al 1 giugno, con CSC N950FOXM3CRF4, changelist 13688770 e date build risalente al 14 dello stesso mese. Chi di voi volesse procedere al download potrà farlo atterrando su questa pagina, e procedendo all'installazione manuale via Odin (un tool che potrebbe anche arrecarvi danni piuttosto seri se non utilizzato nel modo giusto).Al di là di questo, il nostro consiglio è quello di attendere la notifica OTA: ormai dovreste già averla ricevuta, o comunque sul punto di riceverla da qui alle prossime ore, quindi tenetevi pronti con la vostra connessione Wi-Fi (modalità di download che raccomandiamo sempre di utilizzare per evitare sprechi ...