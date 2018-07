In Libia brucia ancora il Tricolore | ​è l' offensiva di Haftar contro l' Italia

ilgiornale

: @Piovegovernolad Ai cretini di sinistra in italia gli brucia il culo anche quando lo prendono nel culo in Libia ????… - serantonio1983 : @Piovegovernolad Ai cretini di sinistra in italia gli brucia il culo anche quando lo prendono nel culo in Libia ????… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Nei giorni scorsi Elisabetta Trenta aveva fatto sapere che, nelle prossime settimane, si recherà ine tenterà di incontrare il generale Khalifa. Nei giorni scorsi il ministro della Difesa ha, infatti, chiesto al consigliere per la Sicurezza degli Stati Uniti, John R. Bolton, di aiutare l'ad "assumere un ruolo di leadership" per portare la pace insi oppone infatti al governo guidato da Fayez al Serraj con cui Matteo Salvini ha già stretto un primo accordo per fermare le partenze di immigrati dalle coste libiche. Il governono sa, infatti, molto bene che bisogna passarea anche per Bengasi se vuole bloccare, una volta per tutti gli sbarchi.Fonti sentite da Defense News fanno trapelare l'irritazione dell'con la diplomazia francese per il sostegno transalpino ad. È, infatti, a Bengasi che nelle ultime settimane sta montando l'odio...