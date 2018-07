In Italia con il barcone e finite a far prostitute a Milano

La nave della Guardia costiera con a bordo 66 migranti potrà attraccare in Italia : L'ha autorizzato il comando delle Capitanerie di porto, dopo ore di incertezza, nonostante l'opposizione di Matteo Salvini The post La nave della Guardia costiera con a bordo 66 migranti potrà attraccare in Italia appeared first on Il Post.

Italia - 'il prossimo rallentamento economico sarà il giudice di pace' : D'altro canto, l'arretratezza delle riforme potrebbe diventare lampante tra qualche mese, quando l'economia rallenterà, a maggior ragione se la decelerazione coinciderà con la progressiva riduzione ...

Migranti - Viminale blocca nave Italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano...

3 Italia DOWN - OGGI 10 LUGLIO : PROBLEMI CON CONNESSIONE DATI/ Internet non funziona : la nota dell’operatore : 3 ITALIA DOWN, OGGI 10 LUGLIO: Internet non funziona. Black out in tutta ITALIA per l’operatore mobile, disservizi in particolare nel traffico DATI e nel contattare il numero del gestore(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 12:09:00 GMT)

Problemi per la compagnia telefonica Tre. Blackout su connessione in tutta Italia : connessione dati assente in tutta Italia per gli utenti della compagnia Tre. A partire dalle 4 del mattino del 10 luglio si è registrato un Blackout che ha impedito ai clienti e agli abbonati di accedere ai serviziAlle 9.50, su Twitter, Tre ha rassicurato i propri utenti, scrivendo di aver preso in carico il problema che verrà risolto il prima possibile: "Stiamo riscontrando Problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ...

Canoa velocità - i convocati dell’Italia per il raduno in Val Senales : 19 gli azzurri impegnati : Scatterà domani, 11 luglio, e si concluderà il 4 agosto il raduno della nazionale italiana di Canoa velocità: in Val Senales un lungo periodo di allenamenti aspetta gli azzurri, che si prepareranno così ai Mondiali in programma dal 23 al 26 agosto a Montemor O Velho. Sono stati convocati per l’occasione 19 atleti, spicca l’assenza del nome di Carlo Tacchini. Di seguito l’elenco completo degli azzurri impegnati. KAYAK SENIOR ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - la sua ex rivela : «Mi fece una confidenza sull'Italia» : «Sono sicura che Cristiano Ronaldo arriverà in Italia: già durante la nostra relazione mi confidò più volte la sua volontà di concludere la sua carriera nel...

Salvini - cartoline al Viminale : diecimila messaggi per raccontare che succede al largo delle coste Italiane : La campagna lanciata da giovani creativi, che ha per logo un timbro postale che sembra galleggiare tra le ondecon al centro un salvagente, simbolo di salvataggio

TAKE ME HOME TONIGHT/ Su Italia 1 il film con Anna Faris (oggi - 10 luglio 2018) : TAKE me HOME TONIGHT, il film in onda su Italia 1 oggi in seconda serata. Nel cast avremo Anna Faris, Topher Grace e Teresa Palmer, alla regia Michael Dowse. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:23:00 GMT)

Boschi - De Girolamo - D'Alema e... Tutti i vip Italiani con la scorta 560 nomi : molti politici e giornalisti : Boschi, De Girolamo, Gasparri, D'Alema, Rotondi, Fassino ma anche Vespa, Calabresi, Belpietro, Feltri, Sallusti e Magdi Allam: ecco i 560 italiani con la scorta. Negli altri paesi europei gli agenti impegnati sono molti di meno Segui su affaritaliani.it

Hockey su pista - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Illuzzi e tre bomber - Mariotti punta sull’asse portante del Lodi : Sarà un’Italia formato Lodi quella che prenderà parte agli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna. Il ct Massimo Mariotti punta tutto sul talento dell’asse portante dei campioni d’Italia, a partire dall’esperto capitano Illuzzi fino al trittico di bomber, composto da Verona, Cocco e Malagoli. Ma il gruppo azzurro si avvale anche del carisma di Pagnini, del senso del gol di Anbrosio, della solidità di Banini e Amato e ...

Abi - Patuelli : "Sì all'Unione bancaria con regole comuni. Ue - più partecipazione o per l'Italia rischio Argentina" : ... con la Vigilanza unica, e contemporaneamente come banche con ancora nazionali e diversi diritti bancari, finanziari, fallimentari, penali dell'economia e soggette alla concorrenza dei diritti ...

"Non si possono respingere i barconi" : polemica Spataro-Salvini. Viminale blocca nave Italiana : I respingimenti dei barconi con migranti a bordo sono contrari alle convenzioni internazionali e in particolare alla Convenzione di Ginevra. Così il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, che ieri ha illustrato le nuove direttive in materia di discriminazione e odio razziale, sottolineando come i reati di questo genere siano in aumento in Italia. Spiega Spataro che: "la convenzione di Ginevra del 1951 prevede il diritto al non ...