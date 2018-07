In Islanda la parità di stipendio tra donne e uomini diventa legge

wired

: Islanda, scatta la parità di salari obbligatoria per legge [news aggiornata alle 09:55] - repubblica : Islanda, scatta la parità di salari obbligatoria per legge [news aggiornata alle 09:55] - AngeloSantoro : Mentre noi cianciamo di flattax e redditidicittainanza, di magliette&invasioni, in Islanda da oggi la parità di sal… - massicapone : RT @francifialdini: Islanda, scatta la parità di salari obbligatoria per legge -

(Di martedì 10 luglio 2018) Inladitra uomo e donna è. Aziende, istituzioni pubbliche e private, banche e qualsiasi altro datore di lavoro con più di 25 dipendenti dovranno assicurare alledi essere pagate quanto i loro colleghi. Del resto, da nove anni il paese nordico staziona stabilmente al primo posto del Global gender gap report, stilato annualmente dal World economic forum. Come sottolineo lo studio infatti, da tempo l’si è impegnata a intervenire con politiche a favore delladi diritti tra uomo e donna, in particolare nei campi della partecipazione politica ed economica. La prima donna al mondo a essere eletta presidente della Repubblica nel 1980 è stata proprio una islandese, Vigdís Finnbogadóttir. Per quanto riguarda gli squilibri retributivi invece, il problema rimane ancora irrisolto anche sull’isola, benché negli anni il gap sia ...