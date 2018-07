In Islanda diventa legge la parità di salari tra uomo e donna

In Islanda la parità di stipendio tra donne e uomini diventa legge : In Islanda la parità di stipendio tra uomo e donna è legge. Aziende, istituzioni pubbliche e private, banche e qualsiasi altro datore di lavoro con più di 25 dipendenti dovranno assicurare alle donne di essere pagate quanto i loro colleghi uomini. Del resto, da nove anni il paese nordico staziona stabilmente al primo posto del Global gender gap report, stilato annualmente dal World economic forum. Come sottolineo lo studio infatti, da tempo ...