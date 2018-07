In comune la Democrazia è in vacanza?

catanzaro.weboggi

: @Antincivili @repubblica Mai un'autocritica. Mai delle scuse per il pessimo modo di operare dei servizi comunali. M… - vincal1 : @Antincivili @repubblica Mai un'autocritica. Mai delle scuse per il pessimo modo di operare dei servizi comunali. M… -

(Di martedì 10 luglio 2018) La politica in primo piano, certo, perchè la politica in certi casi può e deve fare il mea culpa per circoscrivere un episodio, probabilmente causato da ingenuità e inesperienza, e che si sarebbe ...