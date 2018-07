In auto con 35 chili di hashish | arrestato albanese a Chiaramonte Gulfi

Con TIM Party in palio 20 Samsung Galaxy S9 Plus al giorno e un lauto buono viaggio fino al 6 agosto : Il programma di fidelizzazione TIM Party torna all'attacco regalandovi quotidianamente 20 Samsung Galaxy S9 Plus nella versione da 256 GB attraverso un nuovo concorso a premi gratuito. Per un solo vincitore c'è perfino un premio finale super: un buono viaggio da ben 10 mila euro da spendere come meglio crede. L'articolo Con TIM Party in palio 20 Samsung Galaxy S9 Plus al giorno e un lauto buono viaggio fino al 6 agosto proviene da TuttoAndroid.

Audi - Con Huawei per le auto connesse : L'Audi ha firmato un nuovo memorandum di intesa con la cinese Huawei per sviluppare ulteriori soluzioni di connettività nel settore automotive, dedicate alla digitalizzazione dei servizi e alla guida autonoma. I due gruppi industriali erano già partner nel settore e rafforzano così la loro collaborazione a lungo termine.Il progetto pilota a Wuxi. L'obiettivo è quello di poter gestire lo scambio di informazioni con le infrastrutture e tra veicoli ...

YouTube ci riprova contro le Fake News identificando le fonti autorevoli : YouTube rimette mano a uno dei principali problemi che ha tenuto banco prima che tutti fossero assorbiti dallo scandalo di Cambridge Analytica e dalle sue ripercussioni sulla privacy, cioè la disinformazione sulla piattaforma. L’azienda annuncia nuove funzioni a contrasto, nell’ambito di un investimento da 25 milioni di dollari in aiuti per le organizzazioni d’informazione che intendono ampliare la propria offerta video, come ...

George Clooney - incidente in moto contro un'auto in Sardegna : trasportato al pronto soccorso di Olbia : Preoccupazione per George Clooney, l'attore è stato vittima di un incidente stradale in Sardegna. Immediatamente soccorso, è stato portato al pronto soccorso di...

Pagati per andare a lavorare in bicicletta : incentivi economici per chi rinuncia all'auto : Sono già scesi in pista i primi 20 “nuovi ciclisti” cesenati che hanno aderito al bando “Al lavoro in bicicletta” promosso dai Comuni di Cesena e Cesenatico nell’ambito del progetto di...

Scontro tra un camion e due auto sulla A4 FOTO : Scontro tra un camion e due auto sulla A4 Questa mattina, lunedì 9 luglio, intorno alle 8.30, si è verificato un incidente sulla A4 in corrispondenza della barriera di Milano, nel tratto tra Arluno e ...

Mamma in auto si ribalta con il bimbo di un anno : Mamma e figlio, auto si ribalta in via Menotti auto si ribalta, grande paura per la Mamma e il figlioletto che vi erano all'interno. La donna, 35 anni, incinta, ha perso il controllo della vettura , ...

Roma - il bando per il servizio rimozione auto è da rifare : possibili errori contabili e formali. Era atteso da tre anni : I Romani potranno continuare a parcheggiare selvaggiamente ancora per diversi mesi le loro auto, senza rischiare (se non in casi di estrema gravità) l’intervento del carro-attrezzi. Il Campidoglio ha sospeso il tanto atteso bando per l’affidamento esterno del servizio rimozione auto, pubblicato il 31 maggio scorso. La nuova gara era arrivata a tre anni di distanza dallo stop ordinato (nel 2015) dal Comando generale della Polizia Locale per ...

Cencentazione Atlantia-Abertis-ACS : per l'UE non lede concorrenza nelle autostrade : La Commissione europea ha autorizzat o l'acquisizione di Abertis da parte di ACS e Atlantia , ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni. Lo ha annunciato venerdì la Commissione stessa , la ...

Scontro fra auto nel vibonese : due feriti - uno grave : Vibo Valentia " È di due feriti, di cui uno grave, il bilancio dello Scontro fra due auto avvenuto stamane sulla strada provinciale per Tropea, all'altezza del bivio per Zungri, nel vibonese. Per ...

Calabria - 25enne travolta da un'auto : è in gravi condizioni : Nella mattinata di oggi 7 luglio in Calabria, precisamente a lamezia terme, una giovane ragazza di 25 anni è stata investita da un'autovettura mentre stava attraversando la strada. Le sue condizioni di salute sono abbastanza gravi. Sempre in Calabria [VIDEO] un uomo è morto sulla spiaggia probabilmente a causa di un infarto. Calabria, 25enne attraversa la strada e viene investita Nelle scorse ore una ragazza di 25 anni è rimasta gravemente ...

Albavilla scontro auto moto al semaforo di Carcano - due feriti : scontro tra auto e moto questa sera ad Albavilla: due feriti. L'incidente L'incidente si è verificato intorno alle 19.20 in via per Carcano, proprio in prossimità del semaforo della frazione di ...

Tamponamento con feriti sulla statale 7 : una delle due auto si ribalta : FRANCAVILLA FONTANA - Ci sono alcuni feriti, trasferiti dal 118 all'ospedale Camberlingo, in un incidente stradale avvenuto sulla statale 7 Brindisi-Taranto, dove una Lancia Y ha tamponato una Fiat ...