Il Viminale blocca la Vos Thalassa Ha dato soccorso a 66 migranti La nave italiana ha

Migranti - il Viminale blocca una nave italiana che ha soccorso 66 migranti : Il ministro dell'Interno Salvini non indicherà alcun porto d'approdo per la Von Thalassa: batte bandiera tricolore, appartiene a una compagnia privata e garantisce la sorveglianza di una piattaforma Total. La segnalazione di soccorso inviata da un barcone in avaria in acque...