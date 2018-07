Il vice di Di Maio ci spiega perché “il decreto dignità è insufficiente” : Roma. Che il decreto dignità, per come è ora, “non è sufficiente”, e che “va migliorato”, Dario Galli lo dice a metà del colloquio. Prima, il sottosegretario leghista al Mise ci tiene a “esporre due premesse doverose”. E sia. “Primo: in campo economico questi primi provvedimenti servono a dare innan

vicenda fondi Lega - Di Maio : 'Una sentenza è una sentenza' : 'É una sentenza che non mi crea nessun imbarazzo '. Risponde così il vicepremier Luigi Di Maio sulla Vicenda dei fondi della Lega. 'N on riguarda la Lega di Salvini ma quella di Bossi e del suo ...

Luigi Di Maio - tutte le "sparate" del vicepremier : Nella gara comunicativa con Matteo Salvini, anche il leader del Movimento va di stoccate quotidiane. Che a volte suonano come gaffe istituzionali

Fico contro Salvini su migranti - Di Maio lo “scarica”/ Tensione con il vicepremier : la linea del governo : Fico contro Salvini: “migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:39:00 GMT)

Scontro tra Macron e Di Maio. Il presidente francese : "Populisti come la lebbra". Il vicepremier : "Offensivo e ipocrita su Ventimiglia" : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha dichiarato chiudendo il suo intervento a ...

Stadio Roma : Di Maio : inchiesta? Un grande equivoco. Lanzalone puntava ad entrare nella vicenda Atac : L'ex presidente di Acea, Luca Lanzalone, puntava ad ottenere incarichi professionali anche nella vicenda del concordato sul futuro di Atac, la municipalizzata del trasporto capitolino. Dalle carte ...

Malessere per Di Maio in Consiglio dei ministri : il vicepremier in infermeria : Indisposizione per Luigi Di Maio nel corso del Consiglio dei ministri di ieri. Il vicepremier, a quanto apprende l'Adnkronos, è stato costretto a lasciare i lavori della riunione per recarsi nell'...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio si spartiscono vice Ministri e sottosegretari : “Il Consiglio dei Ministri ha nominato sei viceMinistri e trentanove sottosegretari”. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con

Di Maio - ok sottosegretari e viceministri : ANSA, - ROMA, 12 GIU - Sulle nomine di viceministri e sottosegretari "abbiamo chiuso. A breve ci sarà un Cdm". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a proposito delle nomine che il governo deve ...

Governo - vertice Conte-Di Maio-Salvini : focus su sottosegretari e viceministri : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha organizzato un vertice con i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per accelerare la definizione delle nomine di viceministri e sottosegretari che ...