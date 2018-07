IL TEMPO DELLE MELE Su TV8 il film con Sophie Marceau oggi | 10 luglio 2018

Si aggrava il bilancio delle vittime per il malTEMPO in Giappone : oltre 100 morti : Sale di ora in ora il numero delle vittime per le alluvioni in Giappone. Secondo l'agenzia Meteoreologica Giapponese infatti ci sarebbero almeno 100 morti. Il portavoce del governo Giapponese Yoshihide Suga ha confermato che 87 persone sono morte, mentre altre tredici non davano segni di vita al momento del ritrovamento. Altre 68 persone, ha aggiunto, risultano ancora disperse. Il bilancio delle vittime è stato ulteriormente rivisto al ...

Giappone - malTEMPO e inondazioni/ Video - aumenta il numero delle vittime : 51 morti e 48 dispersi : maltempo in Giappone Video, 46 morti, 50 dispersi, 3 milioni di evacuati: una nazione in ginocchio a causa delle fortissime piogge che si sono abbattute nelle scorse ore(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 19:00:00 GMT)

Ondata di malTEMPO in Giappone - milioni di evacuati : il bilancio delle vittime si aggrava - 15 morti e 50 dispersi : Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo in Giappone: piogge torrenziali e frane hanno provocato 15 morti e 50 dispersi. La prefettura di Okayama ha dichiarato morto un uomo investito da una frana. A Hiroshima il corpo di un bambino è stato rinvenuto in una zona allagata. Nella prefettura di Ehime, una donna è stata trovata morta al secondo piano di una casa investita da una frana. Tra i dispersi vi sono cinque persone, rimaste ...

Tromba d’aria in provincia di Milano : scoperchiati i tetti delle case. Il Seveso esonda. MalTEMPO anche a Varese : Una Tromba d’aria in provincia di Milano ha scoperchiato i tetti di alcune case. Giornata di Maltempo in Lombardia, dove i vigili del fuoco sono stati allertati sia nell’hinterland del capoluogo che in provincia di Varese, mentre nella notte è esondato il Seveso. Come era già successo nella giornata di mercoledì, le cattive condizioni metereologiche hanno causato cancellazioni e ritardi sulle linee ferroviarie. L’allerta ...

Thailandia : corsa contro il TEMPO per fare uscire i ragazzi dalla grotta prima delle piogge monsoniche : Le squadre di soccorso che sono riuscite a raggiungere i 12 ragazzi bloccati, da quasi due settimane, con il loro allenatore in una grotta nel nord della Thailandia sono impegnate in una corsa contro il tempo per riuscire a farli uscire prima dell’arrivo di una nuova ondata di piogge monsoniche. “La cosa che ci preoccupa di più è il tempo: se piove ancora i nostri sforzi potrebbero essere bloccati come è successo in ...

Energia - entro il 2030 il 90% delle fonti sarà rinnovabile. È TEMPO di fare l’Italia solare : Il nuovo governo si vanta di aver preso l’iniziativa in Europa su cose tipo immigrazione, frontiere, politica estera, eccetera. Indipendentemente da come uno la pensi su queste cose, è una cosa buona che l’Italia faccia sentire la propria voce. E allora, perché non prendere l’iniziativa anche sulle rinnovabili? Siamo o non siamo il “Paese del sole” (un po’ meno del vento, ma abbiamo anche quello). Potremmo, per una volta, smettere di andare a ...

Roma : Il TEMPO DELLE cessioni : Nulla di nuovo. O almeno nulla che non era ampiamente pianificato. Naturalmente si parla di cessioni. Il mercato ‘turbo’ di Monchi ha di fatto consegnato a mister Di Francesco il 90% della rosa 2018/2019. Senza troppi giri di parole, al netto di un paio di possibili colpi (e delle relative cessioni), la Roma dell’anno prossimo sarà quella che sta per radunarsi a Trigoria. Anzi, no. Perchè più di qualche calciatore attualmente ...

Migrazioni - un dibattito informato al TEMPO DELLE fake news : Inoltre, si parla di donne e scienza: un rapporto dagli Stati Uniti sollecita istituti di ricerca e università a considerare le molestie sessuali in accademia alla stregua del plagio e della ...

Congresso Pd prima delle Europee e Martina segretario a TEMPO : Almeno su un punto sono quasi tutti d'accordo: il Congresso del Pd non va celebrato adesso, a caldo, con la sconfitta delle amministrative che brucerà ancora per qualche mese. Bensì sarà indetto l'anno prossimo, nei primi mesi del 2019, prima cioè delle elezioni Europee di maggio. I nervi tesi, alla luce di un consenso sgretolato anche nelle zone storicamente rosse, porterebbero a una conta che in tanti considerano ...

Meteo - weekend di malTEMPO con TEMPOrali e crollo delle temperature - : Una veloce ma intensa perturbazione interessa il Nord-Est e le regioni adriatiche per poi spostarsi a Sud sabato mattina. PREVISIONI Meteo

MalTEMPO Modena : 17 milioni per la manutenzione delle strade : L’Anas ha stanziato 17 milioni per garantire la sicurezza della viabilità lungo le strade statali della provincia di Modena, in particolare delle pavimentazioni, danneggiate dal Maltempo invernale. Ammonta a 1 milione e 780mila euro, infatti, il finanziamento per la manutenzione ordinaria 2017, cui si sommano i 2 milioni e 100mila euro relativi al 2018, destinati a impianti e segnaletica, con la pulizia delle pertinenze stradali, il taglio ...

MalTEMPO Calabria - Coldiretti : “La Regione verifichi i danni e lo stato delle colture” : “Negli ultimi giorni l’eccesso di pioggia e le autentiche bombe d’acqua, in particolare nei Comuni di Nicotera e Joppolo nel Vibonese e nel reggino nei Comuni di Scilla, Bagnara Calabra e Reggio Calabria, hanno prodotto danni all’agricoltura e smottamenti ed allagamenti con difficoltà alla viabilità”. E’ quanto si afferma in un comunicato di Coldiretti Calabria. “Sempre di più – sostiene il ...

Concorso Agenzia delle Entrate - ecco le date dell'esame : posti di lavoro a TEMPO indeterminato : Sono state pubblicate le date del Concorso per 140 posti a tempo indeterminato all'Agenzia delle...

Sarà un weekend tra Anticiclone delle Azzorre e TEMPOrali : Roma, 15 giu. , askanews, Arriva l'Anticiclone delle Azzorre; dopo decenni di assenza sulla scena italiana, eccolo che nel weekend comincerà ad abbracciare l'Italia, ma non completamente. Sia domani, ...