Il sommergibile di Elon Musk per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta in

(Di martedì 10 luglio 2018) No, grazie. L'imprenditorevorrebbe portare fuori ithailandesi ancoradi Tham Luang con il suo mini, ma la sua tecnologia "non è pratica per questa missione". A rifiutare l'offerta diè il capo dei soccorritori Narongsak Osatanakorn, citato dal Guardian.aveva twittato che "il miniè pronto, nel caso servisse". Composto da parte di razzi e chiamato "cinghiale" in onore della squadra dei, sarà "lasciato in Thailandia nel caso possa essere utile in futuro", ha aggiunto il fondatore di Tesla e SpaceX.