Il silenzio del M5s sulle pensioni e la linea Cgil

Percorso del silenzio tra danza e yoga Performance in scena sul movimento : Chiaverano, domenica 8 chiude la rassegna Morenica Non solo spettacoli, ma costruzione di una comunità

Andrea Bocelli - ladri nella villa di Forte dei Marmi/ Ultime notizie : il silenzio del cantante continua : Andrea Bocelli, ladri nella villa di Forte dei Marmi: rapina in casa, tanto spavento per il tenore e la famiglia. Le guardie private mettono in fuga i malviventi.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:30:00 GMT)

Assemblea Pd - è ancora paralisi : il partito in balia di Renzi rimanda le primarie alla vigilia delle Europee. silenzio dei big : Un partito che non decide e che rimane in balia del suo ex segretario. Quello che ha perso tutto e che un giorno sì e un altro pure fa sapere che potrebbe anche andarsene. Il partito democratico esce dall’Assemblea nazionale come ne era entrato: in preda alla confusione. A onor di cronaca un nuovo segretario è stato eletto e si chiama Maurizio Martina. Ovvero lo stesso che c’era in carica fino a ieri e che dopo il voto era stato ...

Monsanto il Killer silenzioso. Dai semi dell'inganno ai semi della libertà - : La scienza si sta riducendo a un cumulo di informazioni 'delle multinazionali, dalle multinazionali, per le multinazionali'. Senza liberta' e indipendenza non c'e' scienza, ci sono soltanto abili ...

Migranti - Zanotelli : “Nessuno li fermerà. Le magliette rosse? Aiutino a reagire. Il silenzio della Chiesa è imbarazzante” : A indossare “una maglietta rossa per fermare l’emorragia di umanità”, sabato ci sarà anche padre Alex Zanotelli, il noto missionario comboniano che dopo aver vissuto per anni in una delle più grandi baraccopoli dell’Africa ora ha scelto di abitare alla “Sanità” a Napoli. L’iniziativa lanciata da don Luigi Ciotti, dal giornalista Francesco Viviano, dalla presidente dell’Arci Francesca Chiavacci, da quello di Legambiente Stefano Ciafani e da Carla ...

La nonna di Marco Carta rompe il silenzio e racconta i problemi di salute del nipote : Lo scorso 26 giugno aveva allarmato i fan la foto di Marco Carta pubblicata da un ospedale. Il cantante si...

Ingroia ricevuto da Fico : “Ha preso a cuore la questione della mia scorta. Dal ministero dell’Interno - invece - silenzio” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha ricevuto l’ex pm Antonio Ingroia, al quale da alcune settimane è stata revocata la scorta. Lo ha spiegato lo stesso ex procuratore aggiunto di Palermo a margine della presentazione del suo nuovo libro, “Le Trattative”, scritto con il giornalista e scrittore Pietro Orsatti. Alla presentazione, ospitata dall’hotel Nazionale a Roma, sono intervenuti anche Antonio Padellaro e Vauro Senesi. ...

Cristiano Ronaldo disturbato sotto l'hotel del Portogallo dai tifosi dell'Iran : lui chiede silenzio : Cori, chiasso, canti, tamburi tutta la notte: metodi utilizzati in ogni parte del mondo, e rispolverati anche in Russia per provare a disturbare il sonno dei portoghesi e non farli rendere al meglio ...

La strage silenziosa dell’amianto : oltre 6mila morti solo nel 2017 - ma aumenteranno ancora : I dati dell’Osservatorio nazionale amianto che descrivono un quadro drammatico con decessi in crescita e destinati ad aumentare ancora almeno fino al 2025 a fronte di un milione di siti ancora contaminati tra cui anche ospedali e scuole. "I ritardi nelle bonifiche e il perdurare delle esposizioni prolungheranno la strage di lavoratori e cittadini”, denunciano dll'Ona.Continua a leggere

Volley oltre il muro (del silenzio) : la storia di Ilaria Oggi gratis Buone Notizie : La storia di Ilaria Galbusera, 27 anni, sorda dalla nascita e capitano della nazionale di pallavolo che ha vinto l’argento ai Deaflynmpics 2017

Stadio della Roma - il silenzio di Alfonso Bonafede su Luca Lanzalone : cosa non sa più spiegare : Da quando il grillino Alfonso Bonafede è balzato alla guida del ministero della Giustizia, non è passato giorno che l'avvocato tosco-siciliano non tuonasse contro malaffare e corruzione. Bonafede ...

"Carcere ai corrotti". Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rompe il silenzio : Carcere per i corrotti. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede rompe un lungo silenzio degli ultimi giorni, dopo lo scoppio dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma.A lui viene infatti imputato il legame fra i 5 Stelle, il Campidoglio e Luca Lanzalone, arrestato dai pm di Roma. Bonafede ha fatto trapelare ieri la sua "forte irritazione" per essere stato presentato come l'uomo che costrinse la Raggi ad accettare Lanzalone, ha promesso ...

Audio di Liberation di Christina Aguilera - il nuovo album dell’ex icona pop dopo 6 anni di silenzio : Liberation di Christina Aguilera ha fatto il suo debutto in tutto il mondo venerdì 15 giugno. dopo sei anni di attesa, in cui la cantante si è dedicata molto alla famiglia e alla tv, la popstar che negli anni Novanta insieme a Britney Spears era considerata una potenziale erede di Madonna e che poi ha visto appannarsi la sua stella riparte da un progetto che ha definito molo intimo e personale. Anticipato da un duetto con Demi Lovato, Fall ...

