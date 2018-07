Il sesso migliore è quello lesbico Lo dice la scienza

ilfoglio

: Il sesso tra lesbiche è migliore rispetto a quello che fanno le donne etero? - tpi : Il sesso tra lesbiche è migliore rispetto a quello che fanno le donne etero? - Rosebaund : RT @RiccardoGatti: Chemsex = min. 200 - 300 € per weekend in sostanze che dovrebbero farti fare un sesso migliore assieme ad altri disperat… - debe : @RiccardoGatti Ovviamente poi i motivi ci sono, come ci sono seri ricercatori che li studiano. Sesso migliore pare… -

(Di martedì 10 luglio 2018) L’eterosessualità è la buona a nulla del decennio.ora lache hanno detto qualche puntata di "Sex and The City" e migliaia di aperitivi tra ragazze: iltra donne è assai più soddisfacente ditra donne e uomini. E siccome, in generale, ilsempre la scienz