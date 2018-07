Il ritorno di Lando Calrissian in Star Wars Sarà in Episodio IX

wired

(Di martedì 10 luglio 2018) La voce girava con insistenza nelle scorse settimane ma sembra ora che, nonostante manchi una conferma ufficiale e definitiva, la notizia sia confermata anche da fonti autorevoli come l’Hollywood Reporter: Billy Dee Williams, l’attore che nella saga originale diinterpretava il truffatore intergalattico, tornerà nello stesso ruolo anche inIX, l’ultimo capitolo della trilogia sequel le cui riprese inizieranno nelle settimane a venire. I rumor su una partecipazione di Williams si erano intensificati dopo che la sua partecipazione a una convention di fantascienza all’improvviso, adducendo come motivazione una “film schedule conflict“, ovvero una sovrapposizione di impegni dovuti alle riprese di un film. Quindi pare ora confermato che il film in questione sia proprio la nona pellicola di Guerre Stellari. L’attore ...