Il profilo Facebook della Fifa inondato di ' gloria all' Ucraina'

Attenzione al bug Facebook del blocco profilo utenti : potreste trovarvi qualche sorpresa : potreste essere stati colpiti dall'ultimo bug Facebook relativo al blocco dei profili utenti . Lo stesso social network ha fatto sapere che nel periodo compreso tra il 26 maggio ed il 5 giugno ben 800 mila utenti hanno sperimentato lo s blocco di alcuni profili che in precedenza avevano deliberatamente deciso di bloccare. Il tutto è avvenuto in modo automatico, senza che gli utenti venissero coinvolti, proprio a causa dell'insorgenza di questo ...

Vicenza - il candidato di Forza Italia si chiama Dalla Negra. Facebook gli cancella il profilo : Domani nel comune veneto si rinnova la giunta comunale e Michele Dalla Negra è uno dei candidati del partito di Berlusconi. Ma il suo cognome cozza con le linee guida anti-razzismo e così il social network lo banna: "Forse dovrò cambiare in ' Dalla Bianca'".Continua a leggere

Biathlon : Karin Oberhofer annuncia il suo ritiro sul proprio profilo Facebook : La cosa più bella al mondo è amare ed essere amati. Senza tanti proclami vi vorrei dare questa notizia. Queste parole arrivano dal mio cuore e a tutti voi che mi avete seguito e aiutato in questi ...

Facebook mischia (di nuovo) le carte con una scheda per il profilo : Facebook sta testando un nuovo collegamento rapido al profilo nella sua applicazione per Android: la nuova scheda sta iniziando a comparire al centro, al posto di quella dedicata al Marketplace. È comparsa anche sul vostro smartphone? L'articolo Facebook mischia (di nuovo) le carte con una scheda per il profilo proviene da TuttoAndroid.