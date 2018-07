Il profeta del meteo entra in politica per salvare la scuola

Badminton - Malaysia Open 2018 : Chong Wei Lee profeta in patria. Tutti i risultati delle finali : Si è concluso nella mattinata italiana il Malaysia Open di Badminton : Chong Wei Lee è stato profeta in patria, aggiudicandosi il torneo di singolare maschile. L’atleta di Cina Taipei Tzu-ying Tai si è presa il titolo femminile, mentre agli atleti giapponesi sono andati i doppi maschile e femminile. Doppio misto alla Cina. Di seguito Tutti i risultati delle finali del Malaysia Open 2018 di Badminton . Finale singolare maschile Chong Wei Lee ...

Governo : arriva Fraccaro - ‘ profeta ’ della democrazia diretta : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Lotta agli sprechi della politica, salvaguardia dell’ambiente, democrazia diretta . Questi i capisaldi del pensiero politico di Riccardo Fraccaro , il ‘pretoriano’ voluto da Luigi Di Maio come ministro dei Rapporti con il Parlamento del neonato Governo M5S-Lega. Nato a Montebelluna (Treviso) nel 1981, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Trento con una tesi in diritto ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Francia profeta in patria a La Baule? Italia assente - la Svizzera a caccia del bis : La FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli farà tappa a La Baule, in Francia, tra giovedì 17 e domenica 20 maggio. I migliori atleti del panorama internazionale si sfideranno nella competizione a squadre che vede confrontarsi in classifica gli otto migliori team d’Europa in un confronto all’ultimo sangue per evitare la retrocessione e per guadagnarsi l’accesso alla finale di Barcellona. Nella prima tappa, a Samorin, ha ...