Il primo aggiornamento porta MIUi 10 Global Beta su Xiaomi Mi Pad 4

primo annuncio per Huawei P10 Lite con aggiornamento Oreo : parla la divisione italiana : Stiamo vivendo ore molto intense per chi possiede un Huawei P10 Lite, in primis in riferimento a chi ha scelto la variante no brand, senza dimenticare quelle marchiate Vodafone e TIM. Lo scorso weekend è stato caratterizzato da grande incertezza in merito al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, indipendentemente dalla versione che il pubblico italiano ha deciso di acquistare in questi mesi. Tra sporadiche segnalazioni e assenza di riscontri ...

A rilento l’aggiornamento Samsung Galaxy S8 : primo rilascio di giugno al via : Che fine ha fatto l'aggiornamento Samsung Galaxy S8 di giugno? Ci riferiamo alla patch di sicurezza del corrente mese che, di fatto, fino ad oggi 18 giugno, non ha fatto capolino sui dispositivi italiani, né quelli serigrafati, né quelli no brand. Un passo in avanti tuttavia è stato compiuto in queste ore, almeno oltreoceano. Come ci comunica SamMobile, ecco che l'aggiornamento Samsung Galaxy S8 è appena partito negli Stati Uniti. La ...

Assodata una perdita per OnePlus 6 : colpa del primo aggiornamento : Non una buona notizia quella che stiamo per dare ai già possessori ed ai potenziali acquirenti di OnePlus 6, che col suo primo aggiornamento ha visto aggiungersi una serie di funzionalità utili e molto importanti (tra cui quella che permette di nascondere l'odiato notch, che a molti proprio non è andato giù, la possibilità di registrare video in modalità super slow-motion, alle risoluzioni di 720p @480fps ed a 1080p @240fps, ed il printing ...

OnePlus 6 perde l'Always On Display con il primo aggiornamento : Nello stesso giorno in cui OnePlus 6 ha fatto il suo esordio sul mercato, il produttore cinese ha rilasciato un aggiornamento rimuovendo una feature

OnePlus 6 è il primo smartphone della casa a rivoluzionare i processi di aggiornamento : Se i primati attribuibili a OnePlus 6 non fossero abbastanza, se n'è palesato un altro: è il primo smartphone dell'azienda ad adottare i seamless updates

Almeno tre novità per Huawei P20 Lite con il primo vero aggiornamento software : Emergono oggi 19 maggio alcune novità piuttosto interessanti per i non pochi utenti che hanno deciso di acquistare un Huawei P20 Lite qui in Italia, considerando il fatto che lo smartphone ha iniziato a registrare da subito un discreto successo nel Vecchio Continente in seguito alla sua commercializzazione. Sto parlando di un aggiornamento che a conti fatti porta a bordo del dispositivo Android il primo vero aggiornamento degno di nota, pur ...

primo video sul Samsung Galaxy S7 con aggiornamento Oreo ufficiale : ecco l’anteprima : Il mese di maggio è partito con il botto per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S7 o un Galaxy S7 Edge in circa due anni di vendite, considerando il fatto che sono arrivate le prime segnalazioni in giro per il mondo da parte di coloro che hanno già avuto modo di scaricare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. In attesa di riscontri anche dall'Italia, dopo le informazioni preliminari che abbiamo condiviso ...